“Fui incapaz” y “Lo siento en el alma”: La sentida reflexión de Javiera Contador tras fracaso en Viña 2024

A pocos días de su fallido show en el Festival de Viña 2024, Javiera Contador, conocida por su papel de “Kena” en la serie “Casado con Hijos”, realizó una sentida reflexión respecto a su malogrado paso por la Quinta Vergara.

Recordemos que la humorista se presentó en la segunda noche festivalera, luego del espectáculo entregado por el tenor italiano Andrea Bocelli, y tras varios intentos de hacer reír al monstruo, fue fuertemente abucheada y debió bajarse del escenario sin gaviota en mano.

Ahora, en sus redes sociales, la actriz compartió un profundo desahogo y reflexión sobre lo que fue su accidentado paso por la Quinta. La humorista partió agradeciendo “las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones”.

Enseguida, continuó declarando que: “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana previa para mí también fue durísima”. “Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó”, confesó, en alusión a las pifias previas que recibió la humorista en un show en el Festival de Coihueco, donde solo estuvo 13 minutos antes de tener que bajar del escenario en medio de abucheos.

Continuando con su autocrítica, Contador aseguró que: “Yo, honestamente, fui incapaz. Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta Vergara muy enojada me descolocó totalmente”. “No hice mi rutina. Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido (¡y al comienzo sin agua!)”, añadió.

“Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento)”.

“Me tocó un mal momento para aprenderlo. Pero aprendí. Los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible. Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo”, afirmó la actriz.

La comediante felicitó a sus colegas, comediantes que subieron a la Quinta y que recibieron el cariño del público y las deseadas gaviotas de oro y plata. “Felicitaciones a Alison, Lucho Slimming, Lucho Miranda, Sergio y Alex. Comediantes que se subieron al mismo escenario y sí hicieron un lindo trabajo. Los admiro profundamente”, escribió.

Finalmente, valoró el gesto de sus colegas en “Casado con Hijos” quienes en un momento de la rutina subieron al escenario y soslayaron las pifias que recibía la humorista.

“Declaro mi amor eterno a mis amigos, hermanos y compañeros; Fernando Larraín, Fernando Godoy y Dayana Amigo. Son los máximo y me tranquiliza saber que recibieron el cariño, el trato y la buena energía que se merecen”, declaró.

“Mi amor y mi respeto para todas las y los comediantes que día a día se esfuerzan por hacer reír a otros y hacer de este mundo un lugar mejor. Volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez) Besos y abrazos. Humor y amor siempre”, concluyó la actriz.