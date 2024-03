Natalia López se va de prenatal agradeciendo el cariño de sus compañeros que la despidieron en pantalla: “Voy a echar de menos porque es mi vida”

Luego de haber vivido intensas semanas, incluyendo el haber trasnochado animando el Backstage del Festival de Viña 2024 junto a Simón Oliveros, la periodista de Canal 13, Natalia López, se despidió este jueves de sus compañeros en Teletrece AM debido a que empieza su periodo de prenatal.

Natalia López actualmente tiene 30 semanas de embarazo y en conversación con Publimetro reconoció que extrañará las levantadas temprano y a sus compañeros del canal, agregando eso sí que ya necesitaba detenerse un poco porque ya estaba muy cansada.

“Honestamente no voy a echar de menos poner el despertador a las 4 de la mañana, aunque seguramente mi guagua me va a despertar a esa hora para darle el papa, no sé. Pero sí, voy a echar de menos esto, porque también lo dije en pantalla, tengo el privilegio de poder trabajar en un lugar donde me gusta mucho venir, yo vengo feliz a trabajar, y creo que no todo el mundo puede decir eso. Y sí, pues se va a echar de menos porque es una rutina, al final es tu vida”, señaló sobre su salida temporal de pantalla.

Lo que más va a extrañar del canal

En tanto, al ser consultada sobre lo que más extrañará del canal ahora que estará fuera por varios meses, Natalia López aseguró que sin duda serán las personas que están tras las cámaras.

“Voy a echar mucho de menos a mi vestuarista, que es la Celia, que es mi amiga, me ha enseñado que la amistad entre alguien más adulto y alguien más joven existe, es posible, es como mi mamá aquí un poco, así que ella puede ser, y en realidad todas las maquilladoras, los peluqueros, las peluqueras, a todos, a todos un poquito, he generado muy buenos lazos acá”, contó.

En cuanto a cómo ha sido trabajar embarazada, la periodista reveló que últimamente se estaba haciendo un poco más difícil y que terminaba con los pies hinchados tras dar las noticias.

“Ya es momento de descansar, últimamente en términos físicos me he sentido con los pies muy hinchados, no me entra casi ni un zapato, para que no se espanten cuando salgo con tacos en pantalla, es sólo el momento que me ven parada, después andan mis pantuflas por todos lados, me cuesta subir escaleras, me cuesta caminar, no puedo ir, por prohibición de mi doctor al mall a vitrinear, a no ser que se vaya como algo muy puntual, pero no puedo estar caminando mucho”, explicó la periodista.

Finalmente reveló que su bebé debería nacer en mayo y que está preparada para un parto normal o cesárea. “Lo menos traumático y lo mejor para mi guagua y para mí”, apuntó.