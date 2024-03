“Ojalá les dure...”: Pamela Díaz abordó supuesto affaire de Laura Prieto con Jean Philippe Cretton

De que Pamela Díaz no tiene pelos en la lengua, eso ya no es novedad. Así lo dejó demostrado en su programa de Youtube Sin Editar, al entrevistar a Laura Prieto, de quien en las últimas semanas se rumoreó que estaría saliendo con Jean Philippe Cretton.

Si bien, la misma actriz uruguaya lo desmintió en entrevista con un medio radial, ahora fue frente a la expareja del animador, que tuvo que aclarar los rumores de amorío, indicando que estaba totalmente soltera.

“He tenido intentos de pololeos fallidos, creo que no he encontrado a nadie porque uno se va poniendo más vieja y tiene más mañas. No podría vivir con nadie”, reflexionó la modelo.

Pero, La Fiera quiso ir al grano y le pidió a la uruguaya que definiera a Jean Philippe en una f rase.

Ahí, Prieto aseguró que la cercanía que tiene con el exanimador de " Podemos hablar” es solamente “Una linda amistad”, aseguró.

“Salud por eso”, respondió Pamela de lo más resuelta, a lo que Prieto reiteró que Cretton “es una linda persona, Jean-Philippe”.

Finalmente, Pamela Díaz sacó a relucir todo su sentido del humor y bromeó de manera irónica, señalando que “Ojalá les dure la amistad”, dijo provocando las carcajadas generalizadas.

¿Qué dijo Jean Philippe Cretton?

Al igual como Laura Prieto desmintió la relación, Jean Philippe también aclaró que se encuentra totalmente soltero tras el quiebre con Pamela Díaz y está enfocado en sus proyectos profesionales.

“Estoy agradecido de las nuevas oportunidades laborales, de la música, de sentir pasión por lo que hago. Es una etapa donde me reencuentro conmigo, donde necesito estar soltero para abocarme de lleno a todo lo que tengo que hacer, con la dedicación que merece”, sentenció.

“Con Jean Philippe nos conocemos hace muchos años y tenemos una relación súper cercana. Nada más que eso, desde ‘Calle 7′. Estamos los dos solteros, no le debemos cuentas a nadie, somos amigos, así que está todo bien”, dijo Laura, por su parte.