José Miguel Viñuela reveló la conversación que tuvo con la madre de Alberto Chang: “Esto nunca lo he contado...”

El animador de TV+, José Miguel Viñuela, estuvo de invitado en el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde se refirió a un tema que nunca lo había hecho público, una conversación que tuvo con la mamá de Alberto Chang, el hombre que lo estafó por casi un millón de dólares.

En primera instancia, Viñuela dijo que “me dio mucha pena cómo vivió su mamá los últimos días porque él nunca vino a despedirse de ella y nunca vino. Ella termina muriendo de cáncer en Chile”. El animador Julio César Rodríguez le consultó si es verdad que tuvo contacto con Verónica Rajii.

Esto sucedió después de el programa “De tú a tú” animado por Martín Cárcamo, “me preguntaron por este tema que había sido muy doloroso en mi vida, y efectivamente yo dí mi opinión, como lo estoy haciendo hoy día con respecto a quién es Alberto Chang”, comenzó.

Su contacto con la madre de Chang

“En ese momento, al otro día que se emitió el programa, me escribió Verónica Rajii por Facebook, y esto nunca lo he contado, hoy día lo cuento, bueno ella ya no está y verdad lo digo con harta pena, porque conozco varias personas cercanas a ella, que hablaban muy bien de ella. Era una muy buena persona y se vio envuelta en todo esto porque su hijo la pone a ella también como representante legal”, continuó.

“Después del programa me escribe: ‘mira lamento mucho, lo que te hizo mi hijo a ti y a muchas personas, lo lamento mucho, pero te quiero decir que eso es plata, más triste es que tú sientas que nunca más volviste hablar con hijo en mucho tiempo’”, relató.

Finalmente, José Miguel contó que en ese momento seguí molesto “y yo le contestó: ‘mira Verónica agradezco tu mensaje, pero quiero reiterarte que tu hijo no solo me cagó a mí, cagó a 1200 personas más, entre eso adultos mayores que invirtieron su jubilación y que nunca más de pudieron levantar, por último yo tenía 40 años, yo puedo volver a trabajar… frente a eso no hay perdón ni olvido’”.

“Me vuelve a reiterar y me dice: ‘lo entiendo, lo lamento, si puedo pedirte disculpas, pido yo las disculpas, pero quiero que sepas que yo dejé de tener un hijo hace no sé unos cuatro años’. Su único hijo, eso habla de la calaña de persona que es Chang porque ni siquiera cuando su mamá estaba muriendo en su cama, fue capaz de contestar el teléfono, ni de venir a Chile a despedirse de ella”, cerró.