“Nunca te he visto”: Guillermo Maripán envió mensaje a Luis Slimming tras decir que había sido su profesor

En el tercer capítulo del programa El Antídoto de Mega, el futbolista Guillermo Maripán decidió darle de su propia medicina al comediante que triunfó en Viña del Mar 2024, Luis Slimming, y le aclaró que él nunca fue su alumno, como contó tiempo atrás el exprofesor de matemáticas.

Si bien, Slimming ya había explicado que se había confundido de estudiante, el jugador quizo hacer la tarea personalmente y através de un video que mostraron en el espacio de Fabrizio Copano señaló que nunca en su vida ha visto a Don Comedia en persona.

“Hola Don Comedia, grabo este video para felicitarte por el éxito que tuviste en el Festival de Viña y también para recordarte que dejes de decir que me hiciste clases porque no te conozco, nunca te he visto”, expresó el deportista, generando la confusión si estaba bromeando o hablando en serio.

Tras ello, Slimming explicó que se trató de un “malentendido” y reveló el origen de la confusión.

Todo surgió cuando tuvo un alumno que le dijo que no le interesaba estudiar, porque sabía que en el futuro se convertiría en un millonario futbolista.

Hasta ahí todo normal, pero la directora del colegio fue quien metió el autogol, sin querer queriendo.

“La directora del colegio me dijo años después que era Guillermo Maripán, y yo a entrevista que iba, lo contaba. Después Guillermo me encaró y me dijo ‘nunca fuiste profe mío’. Me había equivocado, pero ya se hizo la aclaración”, señaló entre risas.

“Maripán me escribió”

De igual forma, tiempo atrás Luchito Slimming ya lo había aclarado, señalando que “creía que le había hecho clases a Maripán, pero al final no era él”, reconoció.

“Me escribió un muy amigo de Maripán, que era fan mío, y al final Maripán me escribió y le dije: ‘Oh, hueón, sorry, creí que habías estudiado en tal parte’”, dejó en claro el humorista revelación del Festival del Huaso de Olmué 2023.

En todo caso, señaló que “después descubrí que al cabro que le hice clase era otro, que se llamaba Benjamín Inostroza, algo así. Al final jugó y no llegó a la selección chilena; le fue menos bien”. Todo indica que Don Comedia fue profesor del hoy delantero de Iberia, de 26 años, en la Segunda División.

Entonces, Luis indicó que “ahora no cuento la historia de Maripán porque es mentira, básicamente”.