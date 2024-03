DJ Méndez alzó la voz ante rumores tras el quiebre de su relación: “Han hecho un daño increíble”

Esta semana, se informó sobre la separación del cantante DJ Méndez con su prometida Beatriz Fuentes. A principios de este año, el cantante anunció que se iba a casar con su pareja de ese entonces. Sin embargo, la boda no llegará a concretarse.

La noticia del quiebre fue dada a conocer en el programa de farándula, “Zona de estrellas”, por el periodista Hugo Valencia. “Ya no habrá matrimonio. Famoso termina su relación a poco de anunciar que se casaría. Dj. Méndez y Beatriz Fuentes anunciaron su matrimonio en enero pasado. Puedo confirmar hoy que ya no siguen juntos y se cancela la boda”, comentó el profesional.

En el mismo programa, el periodista Pablo Candia entregó los supuestos motivos detrás del quiebre. “Las razones...una infidelidad del señor Méndez. Otra vez, este caballero de casi setenta años (se burló) le fue infiel a una de sus mujeres...Hierba mala nunca muere”, dijo el panelista.

La pronunciación de DJ Méndez

Un rumor surgió durante las últimas horas que aseguraron que la mujer con quién se habría involucrado Leo Méndez fue Betsy Camino, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta. Ante esto, el cantante se pronunció y decidió hablar en sus historias de Instagram sobre este quiebre.

Méndez partió señalando que no tenía pensado hacer algún tipo de declaración, pero finalmente escogió alzar la voz. “Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado. Me relacionan con otra señorita, si muy bien con ella me he topado en varios lugares con otra gente”, partió comentando.

“Han hecho un daño increíble, yo no tengo nada que ver con Betsy ahora y nunca. Entonces no tengo ni idea por qué insisten. Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz, Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz, punto”, cerró DJ Méndez.