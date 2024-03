Jordi Castell volvió a repasar a Paulina Nin y la tildó de “hipócrita”: “Si yo fuera ella también estaría amargada”

El paso del fotógrafo Jordi Castell por “Top Chef VIP” estuvo marcado por un fuerte conflicto con la animadora Paulina Nin de Cardona. Esto comenzó después de que ella se molestara con el panelista de “Tal Cual” por su uso del soplete, ya que tiraba fuego hacia el costado, lejos de la preparación que estaba realizando.

“Oye ¿Pero que es tonto este hue... por la conch...? Ya estoy hasta aquí con este hue... ya (...) Me cabrié”, reclamó Paulina Nin de Cardona en su momento. En la entrevista del programa, ella señaló que le molestó la falta de respeto hacia los presentes.

Paulina aclaró que no existe mala onda con Jordi Castell, ni un asunto personal, sólo que le molestó que Jordi utilizará el soplete para la chacota. “Se tienen elementos peligrosos para las personas. Cuando digo que doy respeto y espero respeto, me refiero a eso”, señaló.

A pesar de que la animadora le puso paños fríos al conflicto, Castell arremetió contra ella en una publicación de Instagram cuando salió del programa. “Empatizo con la carencia de herramientas para trabajar en equipo, lo que la ha llevado a quedar obsoleta, producto de un egocentrismo preocupante y una conceptual empresa de fumigación en su boca”, lanzó.

El nuevo descargo de Jordi

Jordi Castell no ha olvidado esta polémica, en su reciente aparición en el podcast de Gonzalo Sepúlveda, “Me importas tú”, recordó este incidente. Él partió rescatando su experiencia en el programa de cocina, “lo pasé increíble y aprendí de cocina (...) el grupo era la raja, los jueces olvídate de cuánto nos enseñaron”, contó.

Al ser consultado sobre su conflicto con Paulina Nin, no se guardó nada. “Cuando vi que me andaba pelando, cuando vi que andaba hablando a espaldas mías y delante mío me ponía cara de hipócrita... Yo por supuesto que me encanta hacerme la rubia, tarada, bronceada, abrurrida, porque he hecho una carrera haciéndome el tonto”, señaló.

“Yo por supuesto que por mantener la armonía del equipo nunca dije nada, nunca hice pataleta ni nada”, contó Jordi, quien apuntó que volvió a reencontrarse con un equipo de producción al cual le tiene mucho cariño y confianza. Él aseguró que los “lunares o las manzanas podridas”, en referencia a Nin de Cardona, “yo paso por el lado y nunca me van a infectar porque claramente yo ando en otra”.

“Y si hay una señora que me empieza apelar y que anda hablando pestes de mí y delante mío me pone sonrisitas, hue… hipócrita. ¿Qué hice yo? El día que me fui, la funé. Le respondí a mí manera públicamente, porque cada uno tiene lo que se merece. Si yo fuera ella también estaría amargada”, cerró.