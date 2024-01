Jordi Castell se fue en contra de Paulina Nin tras conflicto en “Top Chef”: la trató de “egocéntrica”, “obsoleta” y “amargada”

El manejo de una herramienta de cocina de Jordi Castell enfureció a Paulina Nin en el programa de Chilevisión, “Top Chef”. La exanimadora del Festival de Viña se descargó en contra del fotógrafo porque estaba utilizando un soplete para dorar sus empanadas de una manera que le molestó, ya que tiraba fuego hacia los lados.

“Oye. ¿Pero que es tonto este hue... por la conch...? Ya estoy hasta aquí con este hue... ya (...) Me cabrié”, reclamó Paulina Nin de Cardona. En la entrevista del programa, ella señaló que le molestó la falta de respeto hacia los presentes que ella percibió de parte de Castell. De igual forma, la cocinera Fernanda Fuentes le llamó la atención a Jordi.

Lee más: “¿Pero que es tonto este hue... por la conch...?”: Jordi Castell sacó de sus casillas a Paulina Nin durante “Top Chef”

Posteriormente, Paulina aclaró que no existe mala onda con Jordi Castell, ni un asunto personal, sólo que le molestó que Jordi utilizará el soplete para la chacota, de acuerdo a su versión de los hechos. Ella afirmó que Jordi apuntó con el soplete a un camarógrafo, a modo de broma.

“Sopleteó varias veces para todas partes, y la verdad que yo estaba muy cerca y me aburrió (...) Es una actitud que de repente es de juego, pero no se puede jugar en una cocina donde se tienen elementos peligrosos para las personas. Cuando yo digo que doy respeto y espero respeto, me refiero a eso”, señaló.

Lee más: “Me aburrió y por eso exploté”: Paulina Nin se refirió a su enojo con Jordi Castell en “Top Chef”

El descargo de Jordi Castell

Sin embargo, Jordi Castell sí está enojado con Paulina Nin, y en su último post de Instagram se fue con todo en contra de la animadora. “Lógicamente ninguno de nosotros tenía la experiencia y el hábito de manipular instrumentos con precisión y eso ha llevado inevitablemente a que un par se haya accidentado, por suerte, con detalles y consecuencias menores”, partió.

“Hay sólo una señora que hace unos días apareció muy ofuscada en cámara por no saber manipular un accesorio. Es entendible y empatizo con la carencia de herramientas para trabajar en equipo, lo que la ha llevado a quedar obsoleta, producto de un egocentrismo preocupante y una conceptual empresa de fumigación en su boca”, se descargó.

“Con la necesidad de buscar siempre un conflicto en todo, incomodar o poner nerviosos a quienes hacen posible que todo funcione, o andar con un hálito como ése, son razones poderosas para estar así de amargada. Lo fascinante es que mientras, el resto nos llenamos de oportunidades comerciales, avanzamos en las metas que nos proponemos y seguimos adelante con optimismo y alegría”, cerró Jordi Castell.