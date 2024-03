“Ojo con el karma”: Francisco Kaminski se inundó de críticas tras su bullada separación con Carla Jara

El animador Francisco Kaminski pasó a la palestra mediática después de que se diera a conocer su quiebre matrimonial con Carla Jara tras once años de relación. Esto fue dado a conocer por el programa de farándula “Zona de estrellas”, quienes entregaron la noticia y las primeras impresiones del locutor.

Kaminski habló con Adriana Barrientos y le confirmó la ruptura. “Me dice ‘sí amiga, estamos separados. Esto fue en buenos términos en todo caso. Tenemos una muy buena relación”. La Leona contó que Francisco no se cierra a retomar la relación, que “hay esperanza”.

Sin embargo, esta no fue la versión que entregó Carla Jara, quien se confesó en Las Últimas Noticias y habló de que esta ruptura fue en malos términos y con terceros involucrados. “Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, contó.

“Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos ningún problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida (...) voy a salir adelante con mi hijo y así va ser”, sentenció.

“No te mereces a Carlita”

La gente en redes sociales manifestó su postura inmediatamente, y se alinearon con Carla Jara. Ella se llenó de muchos comentarios de apoyo en su cuenta de Instagram, quienes la alentaron en este proceso. “Siempre fuiste mucho para ese tipo”; “no era para ti. Ánimo hermosa”; “Al fin te liberaste de quien no te dejaba brillar”; “la generación Mekano no te dejará sola”; “él es el nuevo enemigo de Chile”; entre otros.

Por consiguiente, el Instagram de Kaminski se llenó de detractores quienes le recriminaron su supuesta infidelidad, y también lo mandaron a cambiar su biografía de su cuenta en donde sigue la frase “Casado con la mujer más bella, Carla Jara”.

“En tu biografía te falta agregar que eres amante de… y etiquetarla”; “¡Las mujeres de los años 90 presentes!”; “no te mereces a Carlita”; “fuiste más del montón, no te mereces a Carlita”; “¡Rompiste tu familia! Ojo con el karma”; “mucha carne era Carlita pa’ un perro tan hambriento”; “ojo que el Karma da duro... cómo no poder respetar a tu pareja, habla muy mal de ti como persona”; escribieron algunas usuarias.

Comentarios a Francisco Kaminski Captura: Instagram

