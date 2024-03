¿Qué quiere decir?: Naya Fácil volvió a las redes sociales con un críptico mensaje

El miércoles durante la tarde, Naya Fácil se despidió de sus “facilines”. Su mensaje no sólo era un anuncio de su salida de las redes sociales, sino que también daba a entender que la Embajadora del Festival de Viña del Mar atentaría en contra de su propia vida.

“Adiós que no se les olvide nunca que yo sí trate de pedir ayuda. Quedaré como cobarde quizás porque cuando lo hacen así quedas, o tal vez como valiente porque nunca me atreví a hacerlo más que ahora. Quédense felices hasta acá llego. Si nadie me cree, lo verán con sus ojos lo que siempre han querido ver. Adiós ‘facilines’ gracias por todo a lo largo de los años”, escribió la joven.

Posterior a esto, Naya Fácil archivó todas sus imágenes excepto la de su última adquisición, un Jeep que reemplazó a la “Facilona”. Su desaparición generó una ola de especulaciones en redes sociales, y un comentario de una peluquería aseguró que ella habría asistido a dicho local durante el miércoles, pero no se sabía más información acerca de su paradero.

Este silencio en sus redes sociales fue roto durante la madrugada de este sábado cuando Naya Fácil publicó una críptica historia con un escueto texto en un fondo negro: “Ella fue búsquenla”.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

¿Ingresará finalmente al reality?

El misterio del paradero de Naya Fácil se suma a la incógnita de si es que efectivamente ingresará al reality de Canal 13. Antes de su desaparición en redes sociales, ella anunció que se bajaba de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, citando problemas de salud mental y sus deseos de mantener una vida sin presión.

Este reclamo vino después de haber renegociado su contrato con Canal 13, y a días de su viaje a Perú para encerrarse, vuelo que se llevará a cabo durante este fin de semana.

Por esto, en el programa de farándula “Que te lo digo” se comunicaron con la producción para el reality para saber sobre el futuro de Naya en el reality y le respondieron este jueves: “No hay novedades con ellas por ahora, todo sigue igual... pero con ella hay que ir viendo todo día a día. Hay interés en ella, pero ya no es como antes... si no quiere seguir, se le dejará bajarse tranquilamente”.