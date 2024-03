“Ahora lo entiendo todo”: Redes reaccionan al video resurgido del beso entre Francisco Kaminski y Camila Andrade en un festival

El quiebre del matrimonio entre Carla Jara y Francisco Kaminski se convirtió en el escándalo mediático del fin de semana largo. El término llegó después de once años de relación y siete de matrimonio, y éste llegó con una polémica de por medio.

Al momento de anunciarse la noticia el viernes por la noche en “Zona de estrellas”, el animador le confesó a Adriana Barrientos lo siguiente: “Me dice ‘sí amiga, estamos separados. Esto fue en buenos términos en todo caso. Tenemos una muy buena relación”. Además, la Leona contó que Francisco no se cierra a retomar la relación, que “hay esperanza”.

No obstante, Carla Jara desmintió esta versión en LUN. “Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, aclaró.

El beso de la discordia

Esto despertó una ola de rumores, y apuntaron a Camila Andrade como la supuesta mujer con quien Kaminski le habría sido infiel a la exchica “Mekano”. El medio Infama le consultó al animador sobre su relación con la panelista de “Caja de Pandora”, y el negó rotundamente esta versión.

“¡Nada que ver! ¡No hay tercera persona! ¡Es una decisión que yo tomé por ser sincero con lo que siento! ¡Nada más!”, sentenció en un mensaje de Instagram.

A pesar de esta aclaración, un video de la época festivalera de regiones durante el verano resurgió en redes sociales. Se trata de un piquito que se dio Kaminski con Andrade cuando le pidieron un beso, tal como lo suelen hacer en los festivales. Él colocó sus brazos en la cintura de Camila, y lentamente le procedió a dar un beso.

Este video despertó diversas reacciones en redes sociales, unos condenaron que se continué con esta tradición de pedir que los animadores se besen, mientras que otros especularon que este acercamiento demuestra que ellos ya estaban juntos y se habían besado anteriormente.

Comentarios sobre beso de Kaminski y Andrade Captura: X (Twitter)

