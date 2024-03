“Tuve un mínimo grado de autismo”: Marcianeke reveló desconocidos detalles de su infancia en programa de Pamela Díaz

Marcianeke estuvo como invitado en el capítulo estreno de “Sin Editar”, el programa de conversación conducido por Pamela Díaz y donde tuve un sincero diálogo sobre una de sus mayores inseguridades.

En la conversación con “La Fiera”, el intérprete pasó de las risas a contar algunos desconocidos detalles de su infancia y reconoció algunos problemas que lo acompañan hasta el día de hoy.

“No me gusta lo guardado que soy con mis cosas”, admitió Marcianeke sobre su personalidad.

Según las palabras del artista nacional, nunca ha cambiado esta característica y que hasta el día de hoy le cuesta expresar sus sentimientos a cualquier persona, aunque sea de su círculo cercano.

“Siempre he sido así. Cuando era niño, tuve un mínimo grado de autismo. No me gustaba hablar con nadie, ni contarle mis cosas a los demás. Sigo así”, añadió en el espacio de YouTube.

En esa línea, el intérprete de “Dímelo Ma” aseguró que le cuesta mucho desahogarse con sus cercanos. “Es difícil”, lamentó Matías Muñoz, nombre real del cantante.

La inseguridad de Marcianeke

Pero eso no es todo, puesto que Marcianeke le confidenció a Pamela que ni siquiera le pide ayuda a sus mejores amigos cuando se encuentra enfrentando algún inconveniente y está pasando por diversos problemas personales.

“No es que me incomode hacerlo, pero uno se siente inseguro al contar sus problemas, porque puede decir: tal vez la otra persona tiene un problema más grande, y yo me estoy ahogando en un vaso de agua”, explicó.

“Por eso prefiero no contar nada, y guardarme todo”, concluyó el cantante en el programa de “La Fiera”.

“No he podido refugiarme en alguien”

Cabe recordar que no es la primera vez que Marcianeke habla de esta situación, puesto que hace un par de meses atrás confesó que no le gusta mostrar cuando la está pasando mal.

“No sé, trato de demostrar que estoy haciendo las hue** bien, siendo que no (...) no me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima (...) Yo he estado solo en esto, en lo que es mentalmente no he podido refugiarme en alguien, poder decirle mis cosas, siempre me las guardo, pero llega un límite”, comentó entre lágrimas en el programa de María Luisa Godoy llamado “Urbanos”.