“No puedo creerlo”: Shirley Arica rompe en llanto por la partida de Arturo Longton de “Tierra Brava

Hace solamente un par de días que se transmitió la eliminación de Arturo Longton de “Tierra Brava”, quien terminó abandonando el encierro de Canal 13 tras dejarse perder tras competir con Shirley Arica. Ahora, la modelo peruana está triste tras la partida de su enamorado.

Cabe recordar que al final de la prueba, el autodenominado “Leyenda” dejó que su compañera ganara la prueba: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”, explicó en aquella ocasión.

Por su parte, Shirley aseguró que “no tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”.

El llanto de Shirley

Ahora, la modelo se mostró apenada porque algunos compañeros, especialmente Fabio, dijeron que Longton le regaló el triunfo a ella.

“No le hagas caso, ese no piensa. No te vengas abajo, me tienes a mí, y yo voy a estar para ti”, le respondió Miguelito tras escuchar su descargo en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”.

Luego, cuando la peruana lloró amargamente en su cama, el comediante siguió consolándola puesto que ella se sentía culpable por no despedir a Longton con algún detalle.

Shirley: “No puedo creerlo, yo llorando, increíble”.

Miguelito: Pero si eres un ser humano

Shirley: No le escribí nada, la otra vez le escribí una carta

Miguelito: Queda poco, no te martirices con por detalles

Shirley: No me martirizo tampoco, pero me hubiese gustado crearle algo

Miguelito: Pero ahora a enfocarse en la competencia que viene después

Shirley: Obvio

Finalmente, la modelo se quedó dormida con Miguelito al lado, quien posteriormente se fue a su cama para pasar la noche.