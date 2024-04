Pablo Herrera quiere entrar a un reality y se distancia del estilo de Alberto Plaza: “Habla de política, de género, yo no hablo de eso”

En ‘Todo va a estar bien’ de Vía X, Pablo Herrera conversó de lo humano y lo divino con Eduardo de la Iglesia, a quien le confesó que le gustaría entrar a un reality. ”Me encantaría, creo que sería el mejor momento de desaparecer, sería bueno”, comentó.

Y fue más allá, ya que que dijo haberle pedido a Matías Vega, quien viajó a Perú para seguir trabajando en ‘Ganar o Servir’ de Canal 13, que lo ayudara a participar de alguna forma en el nuevo reality.

Él habla de política, de género, yo no hablo de eso” — Pablo Herrera por Alberto Plaza

“Le dejamos el encargo al Mati, por lo menos para cantar”, agregó. Consultado por Eduardo de la Iglesia si todas sus últimas polémicas declaraciones son una estrategia para que lo llamen de algún reality, el intérprete de ‘Amor amor’, contestó que no, “son espontáneas, me entrevistaron y estaba contando lo agradable que es viajar por Chile, y en eso me acordé de Santiago, que es el único punto negro y está horrible, muy feo, con carpas y dije que a los delincuentes extranjeros les deberían pasar balas”.

¿Y Alberto Plaza?

Fue consultado además sobre su amigo, el también cantante Alberto Plaza, quien incluso ha sido funado por sus declaraciones. “Él habla de política, de género, yo no hablo de eso”, precisó.

Por otro lado, aclaró que no entraría en política, que no pertenece a ningún partido y que le encanta Evelyn Matthei.

Querella contra Pablo Herrera

La Comunidad Haitiana en Chile y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, presentaron una querella contra el intérprete de “Alto al fuego”. David Antoine, perteneciente a la primera organización, sostuvo que las declaraciones de Herrera “lamentablemente atacan una cultura. Y cuando atacas una cultura obviamente ofendes un pueblo completo. Y estamos en contra de la discriminación, la xenofobia, y peor aún, la incitación la violencia”.

Por otro lado, el abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Javier Núñez, ocupó sus redes sociales para precisar que “estamos tremendamente dolidos y sorprendidos por unas declaraciones de este tipo, cuando estamos presente discurso de odio, no tenemos otra alternativa que tomar la acción”.