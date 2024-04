“¿Por qué hay tanta gente que me...”: Memo Bunke estalla con haters que le criticaron por contar en redes sociales que otra vez lo asaltaron

Memo Bunke estalló esta tarde en contra de los haters que le criticaron haber denunciado en redes sociales que el pasado fin de semana fue víctima de un nuevo robo en su vivienda.

Lo hizo en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde el humorista reclamó por lo que, a su juicio, es una habitual politización de sus denuncias por el alto número de robos que se producen en el sector donde vive, el paradero 25 de Gran Avenida.

La verdad es que estoy un poco chato, un poco aburrido, de que politicen las cosas que uno sube cuando a uno le pasa algo — Memo Bunke

Las quejas de Memo Bunke

“Hola chiquillos lindos, aquí otra vez Memo Bunke. Hago este video porque la verdad es que estoy un poco chato, un poco aburrido, de que politicen las cosas que uno sube cuando a uno le pasa algo”, inició el comediante.

“La gente debe pensar que yo voté por (Gabriel) Boric. Pueden pensar lo que quieran, pero ustedes no saben si yo voté por él. Puede que yo no lo haya hecho o puede que sí, pero yo me pregunto: ‘Si el 80% de este país votó por Boric. ¿Por qué hay tanta gente que me hue*** a mí? Sólo porque subo que me asaltaron, o que abieron mi reja, un montón de cosas que no se deben politizar”, se quejó en la red social.

Memo Bunke. Fuente: Instagram @memobunke.

“Estamos politizando las cosas”, reclamó. “Yo subo los videos pa’ que la gente se de cuenta que a todos nos asaltan, que todos tenemos problemas, que nos quitan los celulares, que entran a nuestras casas, que nos roban”, aclaró el humorista, quien explicó el motivo de su nueva denuncia por las plataformas digitales.

“Yo subí el video ayer (domingo, aunque el robo lo sufrió el sábado pasado), cierto, y a lo mejor mucha gente dirá ‘ah, pero sólo te robaron un scooter’. Sí, pero es un scooter que costó más de un millón y medio de pesos. Es un scooter donde el papá de mi nieto trabajaba, le costó tenerlo”, sentenció Bunke, quien en conversación con lun.com aportó mayores detalles del asalto y la sensación de vulnerabilidad que siente por el aumento de los hechos delictuales en el sector sur de la capital.

Uno se siente vulnerado. Imagínate, nosotros estábamos acá y no escuchamos nada. Lo hicieron súper rápido — Memo Bunke

“Uno se siente vulnerado. Imagínate, nosotros estábamos acá y no escuchamos nada. Lo hicieron súper rápido. Vieron el scooter del papá de mi nieto, que lo había dejado al lado de mi auto, y abrieron la reja agarrando un fierro o cualquier cosa que encontraron y se metieron no más. En cualquier momento pueden entrar a la casa”, señaló el apesadumbrado humorista.

“Dejaron el candado puesto, y después nos dimos cuenta que le habían pegado a la perra nuestra, pero tampoco la escuchamos, pero vimos sangre en su cuerpo”, contó.

“A uno de la dan ganas de decir: ‘Me voy a comprar una pistola, voy a hacer todos los papeles’. Uno se aburre. ¿Cómo hago para que esto no me pase? Esto no sólo le pasa a uno, sino que a todo el mundo. Uno se expone y después no sabe qué hacer, ya no están esos tiempos en que se dejaba el auto afuera y no había ningún problema o que los niños podían salir a la calle. Eso me da mucha rabia”, concluyó.