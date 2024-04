¿Quién es Camila Andrade?: La supuesta persona que estaría en medio del quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski

El nombre Camila Andrade ha estado en los portales de noticias durante estos días, y es que la modelo está en medio de la polémica que remeció al mundo de la farándula: la separación de Carla Jara y Francisco Kaminski.

Cabe recordar que hace solamente u par de días que el animador dio a conocer que se encontraba separado de la exPelotón, y que habían terminando en buena onda.

Sin embargo, Carla salió a desmentir esta situación y aseguró que el quiebre matrimonial fue a raíz de una tercera persona y que aún estaba en “shock” puesto que pensó que su relación no terminaría de esta forma después de 11 años juntos.

Es verdad, nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, reveló la exMekano al diario LUN.

“(Estoy) pésimo, no hay día que no lo haya pasado mal, sigo en shock (...) esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida. lo amaba y siempre lo respeté, me preocupe que estuviera bien”, agregó.

En este contexto, es donde Andrade entró de lleno en el conflicto y es que los rumores del mundo espectáculo dicen que ella habría sido la tercera persona. De hecho, hace solamente un par de horas se viralizó un registro de ella con Kaminski dándose un beso en un evento, el cual generó una ola de reacciones entre los cibernautas.

La carrera de Camila

Camila es una modelo y animadora chilena de 33 años, la cual apareció por primera vez en pantalla chica en el años 2010, como participante del extinto programa “Calle 7″ (TVN).

En el 2011, cambió su rumbo e ingresó al reality de “Año 0″ (Canal 13), en donde compartió con figuras como Tanza Varela, Roxana Muñoz, Pangal Andrade, entre otros.

Posteriormente, Camila decidió nuevamente volver a los espacios juveniles debutando en “Yingo” (CHV) y otras temporadas de “Calle 7″, sin embargo, volvió a ser eliminada.

Aunque no solamente quería hacer carrera en los programas juveniles, sino que también estuvo presente en el Proyecto Miss Chile, emitido en 2013 por Canal 13. El programa buscaba hallar a la representante chilena para Miss Mundo y Andrade terminó por coronarse como la ganadora y asistió al certamen en Indonesia.

Desde ese momento siguió apareciendo en varias producciones de la pantalla chica, entre los que destaca SQP, Intrusos, Así Somos y actualmente Caja de Pandora en La Red.

Con respecto a la vida amorosa de Camila, la exMiss Chile mantuvo una relación con Daniel “Palomo” Valenzuela por dos años. Luego tuvo un romance con el piloto Ignacio Casale y también fue vinculada con Carlos Lund, el exesposo de Cari Bastías.