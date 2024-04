“Les sirvió para quemar iglesias y sacar un presidente”: Kike Morandé repasó a los actores en su programa de YouTube

Durante el último episodio de su programa en Youtube, el animador #KikeMorandé no escatimó en críticas hacia ciertos sectores de la sociedad. En esta ocasión, conversó con la actriz y comediante Ingrid “Peka” Parra, donde recordaron el extinto programa de Mega, “Morandé con Compañía”.

En medio de la conversación, Parra expresó su añoranza por los días en “Morandé con Compañía”, describiendo el ambiente como divertido y relajado, donde uno podía disfrutar y hacer humor sin sentir que estaba trabajando.

Morandé, por su parte, mencionó varios factores que contribuyeron al fin del programa, incluyendo el surgimiento de movimientos feministas que, según él, cohibieron a todos, hombres y mujeres por igual, generando incertidumbre sobre lo que se podía decir o hacer sin ofender.

“Uno no sabía qué era lo correcto y que no, en que la podía embarrar y en que no. Si digo esto, puede sonar demasiado y se pueden ir en contra de las chiquillas, como que uno tenía más cuidado”, agregó Peka Parra al análisis del animador.

Sin embargo, Morandé no se detuvo ahí. En un descargo sin filtro, criticó a los actores que participaron en las manifestaciones en Plaza Italia, insinuando que su participación solo resultó en la quema de iglesias y llevar un presidente al poder.

“¡Vamos a Plaza Italia!”

“En su minuto, los teatristas eran los de ‘vamos a la Plaza Italia, vamos a la Plaza Italia’. Hoy día, después de la Plaza Italia, se quedaron todos sin pega y se dieron cuenta que la Plaza Italia no sirvió para mucho más que quemar iglesias y sacar un Presidente”, dijo al respecto Kike Morandé, según consignó La Cuarta.

“Todos esos extremos influyeron mucho en la manera de pensar y ver las cosas de la gente que maneja la televisión. Entonces salimos todos los que podíamos ser algo contrario a la Plaza Italia”, concluyó Morandé, señalando cómo estos eventos influyeron en el contenido y enfoque de los programas televisivos.