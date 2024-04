“Mira cómo castiga la vida”: Anita Alvarado reacciona a la actual situación de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia y Maite Orsini

Anita Alvarado vuelve a ser noticia tras hablar sobre la actual vida de Daniela Aránguiz, con quien ha tenido varios conflictos en el pasado.

Aunque la exGeisha está fuera de la pantalla chica y está enfocada en su emprendimiento de frutos secos, se dio el tiempo para tener una conversación con Luis Sandoval, quien se la logró ubicar en la Fiesta de la Ostra en Pichilemu.

Si bien su mente ahora está en otra parte, eso no le ha impedido ponerse al día con los cahuines del mundo de la farándula y uno de los siempre aparece en los medios, es el triángulo entre Daniela, Jorge Valdivia y su actual pareja, la diputada Maite Orsini.

Cabe recordar que hace un par de días que la exparticipante de “Tierra Brava” acusó a su exesposo y de pasada, se fue en contra de la parlamentaria.

“Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente. Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó Aránguiz.

¿Qué dijo Anita?

En este contexto, es donde Alvarado rememoró los antiguos dichos de Aránguiz sobre su hija, Angie Alvarado.

“Mira cómo castiga la vida. ¿Te acuerdas cuando la Aránguiz dijo ‘tú, que no tienes apellido, que no fuiste criada por tu papá’, le dijo a la Angie, y mira, la vuelta es redondita, por eso uno debe tener cuidado”, disparó.

“Todo lo que ella escribió lo está viviendo. Lo más penoso es que al amor de su vida... es que tanta brujería no funciona. Si el hombre no te quiere, no te quiere. Y listo”, añadió Anita, dejando entrever que Daniela Aránguiz habría utilizado algún hechizo con el Mago.

Finalmente, Anita comentó que en estos momentos la exchica Mekano “está picada” porque Jorge “está enamorado” de Maite Orsini.

“Y yo creo que él está enamorado. A costa de brujería el hombre corta el elástico. Ella siempre le hizo brujería, pero el amor amarrado y forzado no sirve”, sostuvo.