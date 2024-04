“No sabía que era un tema delicado”: Pamela Díaz furia con Fabio Agostini tras inesperado comentario sobre Jhonatan Mujica

Tras la salida de Jhonatan Mujica de “Tierra Brava”, Fabio Agostini ha aprovechado cualquier oportunidad para molestar a Pamela Díaz sobre que se quedó sin hombre. Sin embargo, en el más reciente episodio del reality, el español sacó pasó los límites y “La Fiera” sacó las garras.

Todo habría comenzado cuando ambos estaban conversando en el patio de la hacienda, en donde el modelo no pudo evitar lanzar una broma pesada a su compañera de encierro.

“Desde que se fue Jhonatan ya no usas cordones, porque no tienes quién te los ate”, le manifestó.

Por su parte, Pamela se enojó por falta de respeto y no dudó en reclamarle al hispano por su actitud: “No hagas chistes sino te saco a tu Chuchuca. El otro día andabas pidiéndole disculpas todo como amigos, y ahora lo sacas de nuevo”, se quejó.

“Te tiro un chiste bueno y te picas. No te nombro más a tu Jhonny y listo. No sabía que era un tema delicado”, lanzó Fabio, entre risas.

¿Distancia con Jhonatan?

Cabe recordar que hace un par de días que Jhonatan Mujica habló sobre su actual relación con Pamela fuera del encierro de Canal 13, la cual estaría totalmente quebrada.

“Hoy en día estamos un poco distanciados, pero estamos bien en general. Toda nuestra vida estuvo en stand-by por meses, entonces al volver a reactivarla retomamos trabajos, eventos y todo esto. Y después de un par de semanas nos vimos varias veces, hablábamos todos los días y empezamos a darnos cuenta que por tema de tiempo y trabajo, no coincidíamos con los horarios. Eso generaba naturalmente ese pequeño picor, teníamos que cancelar nuestras citas por trabajo, y ya después de dos semanas sin vernos generó como una especie de roce entre nosotros, y dijimos ‘para que no se arruine todo, dejemos que fluya, dejemos que, si un día se da, nos juntamos y hablamos y nos vemos como siempre, pero no lo hagamos forzado’”, explicó Mujica a La Cuarta.

Asimismo, aseguró que hubo comentarios de “La Fiera” que le habían dolido: “Sinceramente, viendo los capítulos, paso por mucho vaivén de sentimientos, hay momentos en que digo: “Uy, ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso?”, me dolían algunos comentarios que ella hacía y me dejaban picado”, aseguró en la conversación.