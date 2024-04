“Parece que tienes más información...”: el tenso frente a frente de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez con gerente de comunicaciones de Lo Valledor

Una tensa conversación tuvieron este martes los conductores del matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez con el gerente de comunicaciones del mercado mayorista Lo Valledor, Marcelo Araya, luego que este insistiera en calificar como “un accidente” el hecho ocurrido durante la jornada del lunes, donde una mujer sacó el arma de un vigilante y disparó a tres personas, dejando entre los tres heridos a un camarógrafo de Chilevisión.

Tras lo ocurrido, los conductores del matinal quisieron conocer de primera fuente las medidas que se están tomando para que no vuelva a suceder algo similar, y si hay una autocrítica del establecimiento sobre la preparación de los vigilantes que portan armas, ya que la mujer le extrajo el arma de una manera en la que no queda claro si estaba con seguro o no.

Eso fue justamente lo que molestó a Marcelo Araya, quien además de reiterar en varias ocasiones que lo ocurrido en Lo Valledor fue “un accidente”, agregó que él no juzgaría a los guardias que actuaron de acuerdo a lo que se les había indicado.

“No le podemos bajar el perfil y lo que pasó ayer no es que un delincuente sacó una pistola, lo que pasó ayer fue que una mujer a un guardia de seguridad se le sacó un arma con la que fueron heridas tres personas, por eso es importante hablar de autocrítica, no seguir hablando de accidente. Me imagino que ustedes como parte de la empresa que contrata a estos guardias van a revisar lo que se hizo mal”, le indicó Monserrat Álvarez a Marcelo Araya, haciéndole ver el punto de la autocrítica.

Sin embargo Araya le contestó con molestia que “esa situación sin duda hay que revisarla, pero no voy a ser quien condene a un vigilante, con qué derecho quieres que condene a alguien que nos cuida todo el tiempo. Para nosotros fue un lamentable accidente con consecuencias graves, ¿cómo quieres que lo califique? Ponle tú el título. Es una situación excepcional, si para ti tiene otro nombre... para nosotros fue un accidente que termina siendo un hecho criminal, parece que tu tienes más informacion privilegiada que la que tengo yo”.

En ese instante, Julio César Rodríguez salió al paso de su compañera en el matinal y pidió respeto para la conversación, agregando que “nos dejas a todos nosotros como si estuvieramos hablando tonteras, es feo lo que haces porque estás en una situación súper a la defensiva y súper violenta a la vez, nosotros no queremos condenar al mercado Lo Valledor, pero tenemos a un compañero de trabajo con una herida en un centro asistencial, estamos diciendo lo que vemos acá, no somos la justicia ni somos jueces, pero tampoco nos descalifiques de esa manera de que tenemos información que tu no tienes”.

A lo anterior, Roberto Cox quiso agregar que “me imagino que con accidente te refieres a que es un hecho aislado, un hecho que no ocurre todos los días”, pero Marcelo Araya no echó pie atrás en su argumento, indicando que los guardias “están todos capacidatados, esto fue un hecho fortuito, pero tu crees que vamos a determinar que no haya seguridad, ¿por qué generalizas, una evaluación de quién? Este es un hecho particular que no va a determinar la vigilancia”.

Finalmente, ante la molestia del gerente de comunicaciones de Lo Valledor, Julio César Rodríguez puntualizó que “estamos remando para el mismo lado, acá hay una situación que tenemos que tratar de entender, preguntarte para saber si se ha hablado de eso, pero nadie está generalizando, entendemos que el mercado mayorista Lo Valledor es esencial para el país (...) No queremos pelear contigo, pero queremos que digan que ‘pasó algo raro, que vamos a estudiarlo, no queremos que le anden quitando el arma a nuestros vigilantes’”.

“No le estoy bajando el perfil, ustedes no escuchan nada”, añadió Marcelo Araya antes de pasar a explicar que las condiciones para ingresar a Lo Valledor se van a mantener.