Show de humor incomodó a Leonor Varela en Got Talent Chile: Lo tildó de “machista”

No fue bien recibida la presentación que realizó en Got Talent Chile humorista José Silva, conocido artísticamente como Pepelado. En lugar de provocar risas y entretener al público, su rutina generó incomodidad tanto entre los asistentes como en parte del jurado.

Silva comenzó su actuación con chistes machistas, centrados en las situaciones desencadenadas por la pandemia, con referencias despectivas hacia las mujeres. Esta elección no fue bien recibida por algunos miembros del jurado, especialmente por la actriz Leonor Varela, quien expresó abiertamente su molestia.

“No puedes...”

Leonor Varela no dudó en apretar el botón durante la presentación de Silva, mostrando su desaprobación en su rostro. Tras la actuación, la actriz criticó la falta de ritmo en la rutina y señaló que lo que más le generó rechazo fueron los comentarios machistas. “No puedes referirte a la mujer como la que cocina, como la del Playboy, ya no va”, enfatizó Varela.

Diana Bolocco se unió a las críticas, manifestando que la rutina de Pepelado no logró hacer reír a nadie. “Yo apreté la chicharra para liberarte de este momento incómodo, yo creo para todos, porque efectivamente tus chistes no nos hicieron reír”, concluyó Bolocco dando a entender la molestia que claramente mucha gente del público también compartía, según consignó Página 7.

La presentación de Silva en Got Talent Chile puso de manifiesto la sensibilidad frente al humor machista y la importancia de considerar el respeto y la igualdad en cualquier tipo de actuación, lo cual se ha patentado en la nueva temporada del programa de talentos, ya que cualquier alusión discriminatoria en los múltiples shows ha sido sancionada el jurado.

En redes sociales también se unieron al malestar por la rutina que muchos catalogaron pasada de moda y que claramente tampoco aprobaron Antonio Vodanovic y Francisco Reyes, quienes también conforman el jurado de Got Talent Chile.