“A mí me contaron...”: Sergio Rojas se fue de lengua con supuesto encuentro hot entre Kaminski y Camila Andrade

A días que se diera a conocer el quiebre matrimonial de Francisco Kaminski y Carla Jara, supuestamente por un affaire del animador con su compañera de La Red, Camila Andrade, siguen surgiendo nuevos rumores de lo que habría sido el candente encuentro entre ambos.

Así lo contó el periodista Sergio Rojas, durante la transmisión por Youtube del programa Que te lo digo del canal Zona Latina.

Según desclasificó, el coqueteo sí habría terminado en un acto sexual, pero sin sentimientos involucrados ni intenciones de formalizar una relación.

“A mí me contaron, que sí se dieron su zamarreada, pero entiendo que fue solo el zamarreo, pero no había ninguna proyección de quedarse juntos”. Tras esto, explicó que el problema para ambos fue que “nunca se dieron cuenta de que los habían pillado”.

Finalmente, agregó que “según la información que a mí me llegó, esto fue una calentura. Yo entiendo que de parte de Francisco no habría ningún ánimo de proyectarse con Camila en términos de pareja”, sentenció.

“La gota que rebalsó el vaso”

Según contó Rojas, el quiebre entre Kaminiski y Carla Jara se produjo luego del beso que Francisco le dio a Camila Andrade durante el evento que animaron en Puente Alto.

“Me dicen que esta imagen que estamos viendo habría sido la gota que rebalsó el vaso. Carla estaba chata de algunos comportamientos de Francisco Kaminski que tienen que ver con conductas que él no habría erradicado desde que era ‘el señor de la noche’”, apuntó el periodista en el más reciente capítulo de “Que te lo digo”.

Por su parte, Luis Sandoval leyó algunos mensajes que recibió de una amiga de la exchica Mekano: “En estos momentos nos está viendo una cercana a Carla Jara. Y me dice que los términos en que se dio (la supuesta relación entre Andrade y Kaminski), es muy similar al inicio del romance entre Carla y Kaminski. En primera instancia, fue en un festival donde no se pasaban. Carla no pasaba Kaminski. Algo similar habría ocurrido entre Francisco y Camila Andrade”.