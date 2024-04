“Gente tóxica ¡Chao!”: Nicole Moreno confesó que dejó amistades de lado durante su cambio de vida enfocado al deporte

Los escándalos faranduleros están en el pasado de Nicole Moreno, quien fue conocida como “Luli”. Ahora la empresaria está completamente enfocada en sus negocios, sus próximos proyectos como su nuevo programa, “Tú puedes”, y por supuesto, en sus entrenamientos.

Su vida ha cambiado completamente cuando se enfocó y decidió que su rutina girara en torno a la vida saludable y fitness. Nicole habló sobre este cambio en el matinal “Sabores” de Zona Latina, y dijo que “ella quería realizar algo que ella amara, yo siempre he amado el deporte, me hace vibrar, me emociona”.

“Para mí el fitness... En Chile es una disciplina, pero en el mundo es un deporte porque tienes que entrenar, alimentarse bien, dormir como corresponde, tienes que tener una suplementación adecuada. Tienes que dejar cosas de lado”, agregó.

El cambio de Nicole Moreno

Al ser consultada sobre qué es lo que ella dejó de lado, Moreno confesó que “amistades que no me sumaban en el sentido de la lealtad. Yo soy súper power (poderosa), en el sentido de que me la juego en mis amistades”.

El animador Pablo Candia ahondó en este punto, y dijo que le parecía que muchas personas le han “jugado chueco” a Nicole, y ella asintió. “Exacto, a eso me refiero. Gente tóxica ¡Chao!. Permiso, vengo yo modo focus (concentrada), deporte”, agregó.

En esa misma línea, Nicole Moreno siguió hablando sobre los cambios que suceden en la vida cuando se dedica de lleno en el deporte, especialmente con respecto a la nutrición.

“Cuando tu cuerpo comienza a recibir alimentos saludables, cambias desde adentro hacia afuera. Para mí el cambio ha ido desde adentro para afuera, es genial que el cuerpo haga la cocina. Somos lo que comemos”, aseveró.

Finalmente, la campeona fitness señaló que uno de sus deseos es estudiar nutrición deportiva, pero ella ya tiene una gran base que son los conocimientos que ha acumulado durante todos estos años en este mundo. “Es increíble cuando te ordenas en tu comida, tu cuerpo va cambiando y tu mente también. Tu cuerpo es tu templo, es salud”, cerró.