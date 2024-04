Incluso las Fieras se enferman: Pamela Díaz la está pasando pésimo después de pescar un resfriado

Incluso los resfríos afectan a la Fiera. Una de las mujeres ícono de la farándula nacional, Pamela Díaz, ha mostrado en sus historias que no está al 100 en su estado de salud, debido a que está viviendo las aflicciones de un potencial resfriado.

Ayer en la noche, ella estaba en su casa y le contó a su people que “estoy acostada porque me siento pésimo. Nunca me siento mal, yo creo que es la primera vez que me enfermo, si nunca me enfermo”.

“No me dan ganas de comer nada, me siento pésimo, me duelen las costillas, me duelen los hombros, me duele todo, la pu... ¿Habrá un virus?, no sé, no sé, ahora me voy a acostar mejor. Me voy a tomar una sopita o algo. Más encima ando pesada”, continuó la Fiera.

Esta última afirmación la volvió a reiterar en el texto de la historia, y escribió: “Me pone mal genio sentirme mal... es mi primera vez”.

Historia de Pamela Díaz Fuente: Instagram

La Fiera en la recta final de “Tierra Brava”

Pamela Díaz se encuentra en las últimas etapas de su participación del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, en donde fue la protagonista indiscutida. De acuerdo a las imágenes que se mostraron en el adelanto del capítulo de este miércoles, la Fiera fue la participante que recibió más votos del público, por lo que pudo escoger a su rival en el primer duelo en la antesala a la semifinal.

Ella escogió a la peruana Shirley Arica para enfrentarse en un duelo que será crucial para definir si es que la Fiera avanzará a etapas finales o será eliminada por la Patrona.

La semana pasada, Pamela Díaz ya adelantó cómo será su salida de “Tierra Brava” durante su aparición en “Podemos Hablar”. El animador aseguró que ella era la favorita y le podía dar un berrinche y se podía ir. “Sí, de hecho yo me fui así. La otra semana salgo querida people, me dio la huea y me fui”, partió contando.

“No me apagaron la luz durante dos semanas y les pedí. Me pidieron disculpas, pero ahí hice mis maletas y me fui”, aseguró.