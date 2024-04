“Me casaría con él”: Cata Vallejos reconoce su interés en Juanfra Matamala para “formar una familia”

Catalina Vallejos reconoció los deseos de formalizar su relación de amistad con el bailarín Juanfra Matamala, de quien aseguró ser el hombre con quien sin pensarlo se casaría “para formar una familia”.

La influencer y otrora figura de programas juveniles como “Calle 7″ mantiene por años una estrecha amistad con el exintegrante de “Rojo”, con quien incluso comparte en un departamento en la capital y habitualmente viaja al extranjero en su compañía.

A pesar que somos muy distintos siempre he dejado que Catalina sea como es. Y ella ha hecho lo mismo. Me ha dejado ser siempre yo, un bailarín, un viajero, un soñador y un gay muy feliz — Juanfra Matamala

Una amistad que aviva el romance

“Yo siempre lo digo, somos como almas gemelas, nos encontramos en momentos muy distintos de nuestras vidas, nos unimos y no nos separamos nunca más”, recuerda Cata en lun.com.

“Para mí es como mi hermano. Es verdad, hay amistades que tienen diferentes niveles. Algunos son para el carrete, otros para conversar, otros para hablar en serio y otros para que te apapachen. Él cumple todas esas funciones (...) cada vez nuestra relación es más fuerte”, explica la mediática, quien insiste en que a Matamala “lo veo como mi pareja estable”.

“Siempre nos acompañamos, o sea, vivimos juntos, está todo el día conmigo, me acompaña para allá, yo estoy con él para el otro lado, nos vamos de viaje juntos, cada vez que tengo un viaje o cualquier cosa le digo: ‘¿Amigo, vamos? Y él aperra y me dice: ¡Vamos nomás!’. Es como ser parejo sin serlo”, agrega la también actriz, quien no duda ni un segundo en declarar su compromiso con el bailarín, al punto de querer casarse con él.

Juanfra Matamala y Catalina Vallejos. Fuente: Instagram @juanfra.mr.

“A ver, yo se lo he dicho a Juan Pablo, si en algún momento nosotros nunca nos llegamos a casar, yo me casaría con él. Me casaría con él para formar una familia, porque sé que con él hacemos una familia muy bonita. Funcionaríamos increíble”, dice.

“En serio, estoy hablando esto no desde el ámbito sexual, sino que como una familia que se quiere. Cada uno tendría sus cosas por su lado, sus amoríos o lo que sea. Es que nosotros funcionamos muy bien juntos”, finaliza.

El compromiso de Juanfra con Cata Vallejos

Los sentimientos de Vallejos, por cierto, también son compartidos por Juanfra, quien asegura en el medio de circulación nacional que “Catalina es mi familia”.

“La base de nuestra relación es la libertad y el respeto, porque a pesar que somos muy distintos siempre he dejado que Catalina sea como es. Y ella ha hecho lo mismo. Me ha dejado ser siempre yo, un bailarín, un viajero, un soñador y un gay muy feliz. Mucha gente piensa que somos pareja y la verdad es que no nos afecta. De hecho, nos ayudamos. Ella me hace gancho y yo le hago gancho a ella, jajajá”, cuenta.

“Siento que juntos hacemos muy buen equipo, así es que feliz me casaría con ella, jajajá. Ella estuvo en el momento más difícil de mi vida, fue quien me rescató, para mí es mi partner y parte de mí. Es como mi brazo. Ella es mi armadura frente a la vida, juntos nos sentimos protegidos”, finaliza.