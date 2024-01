“Estoy muy feliz”: Cata Vallejos aclara foto junto a Pailita y rumores de romance con el cantante urbano

Catalina Vallejos aclaró este viernes el porqué apareció en una fotografía publicada en sus redes sociales junto al cantante urbano Pailita.

La imagen, de alto impacto entre los jóvenes usuarios de Instagram y TikTok, avivó una serie de rumores respecto de un posible romance entre la exCalle 7 y el artista nacional, principalmente por el contexto en que se dio, durante una salida de Vallejos a la fiesta Dream Bresh, en Viña del Mar.

Su relación con Pailita

Si bien en el registro de Catalina en su cuenta de Instagram, y replicado en varios videos de TikTok, la también actriz se dejó con el bailarín Juanfra Matamala, Conni y Romi Piccoli, entre otros, el impacto de su postal con Pailita pudo más entre los fans del cantante y la influencer, una situación que Catalina quiso aclarar en conversación con lun.com.

“Ya nos conocíamos de antes. Y no porque suba una foto o video con alguien significa que estoy saliendo o en una relación amorosa”, indicó Vallejos, quien de entrada apuntó que por estos días “estoy soltera, feliz, llena de proyectos y cosas que realmente me importan”.

“También es importante que sepan que cuando realmente tenga una relación amorosa, lo van a saber a través de mis redes sociales. Ya que no tengo problema con ser transparente y contar eso. Pero por ahora, estoy muy feliz y soltera”, dijo la mediática, quien reveló que finalmente se radicará de regreso en el país, donde compartirá hogar con Matamala.

“Ya me quedo acá. Me vine a vivir hace días con mi mejor amigo (Juanfra) y comenzamos una nueva etapa juntos. Vivimos juntos hace un par de años y nos llevamos muy bien en la convivencia, así que espero que esta instancia sea igual”, señaló Catalina, quien también aclaró que su relación con el bailarín es tan sólida, que no tiene problemas en sindicarlo como su “pareja estable”, porque “sí pues, así es”.

