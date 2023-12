“El que te jotea...”: Antonella Ríos respondió a los rumores de un supuesto interés amoroso en Pailita

Antonella Ríos no se hizo la desentendida frente a los rumores faranduleros de un supuesto interés amoroso de Pailita en ella y anoche, en el programa “Me Late”, sinceró sus sentimientos por el cantante urbano.

Fue en el inicio del espacio televisivo que la actriz e influencer de redes sociales, quien asumió la conducción del programa ante la ausencia de Daniel Fuenzalida, salió al paso de las informaciones que sus propios compañeros de panel habían entregado en “Que te lo digo”, donde expusieron que el músico nacional estaba “muy interesado” en conocerla por considerarla “muy guapa y sensual”.

La respuesta de Antonella Ríos

“Estaría soltero en este momento, así que está abierto a conocer a Antonella Ríos, a quien encuentra muy guapa y la considera sensual, pero en buenos términos”, señaló Sergio Rojas, dichos que reafirmó Luis Sandoval, quien aseguró que “supe que está interesadísimo en poder conocer a Antonella”. Tanto, que incluso la tendría considerada como musa de uno de sus próximos videos musicales.

Esa información fue la que Antonella abordó anoche, dejando en claro que tal rumor había impactado entre sus seguidores de redes sociales.

¡Que no sepa Skarleth!: Aseguran que Pailita tuvo affaire con popular participante de Gran Hermano

“Me metiste en tremendo problema porque tú (Rojas) andas diciendo que Pailita me desea. Pero contextualicemos, hablemos de mí”, señaló la actriz, quien si bien aseguró que el cantante no la sigue en sus plataformas, lo encuentra un tipo “simpático”.

“No se ha concretado todavía”: Antonella Ríos promete jugársela con un “Debutantes 2.0″

“No me sigue, el otro día que tú (Rojas) me hablaste, no he revisado si me sigue ahora. Antes, no me seguía”, aclaró, no sin dejar en evidencia que “el que te jotea ni like te da. Así dice el dicho. Así dice el meme”.

“Lo encuentro simpático, pero podría ser mi hijo, como dicen tus seguidoras. Es que además yo quiero ser musa del video, y eso da lo mismo”, cerró.

Antonella Ríos mostró su impactante cambio físico tras dos semanas de entrenamiento

Flor de pelambre se ganó Cathy Barriga de parte de sus propios compañeros de “Me Late”