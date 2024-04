“Me gustaría verla más humilde”: Camila Recabarren se lanza contra Gala Caldirola y Oriana Marzoli tras ingreso a “Ganar o Servir”

Camila Recabarren se convirtió en la nueva confirmada de “¿Ganar o Servir?”, el nuevo reality de Canal 13 que se está grabando en estos momentos en Perú.

En este nuevo desafío en la pantalla chica, la modelo nacional se reencontrará con sus excompañeros de “¿Volverías con tu ex?”: Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

En primera instancia, la exMiss aseguró que su objetivo en este espacio es vivir cada momento de buena manera y seguir creciendo personalmente.

“Ahora voy dispuesta a disfrutarlo, cada segundo adentro me va a sacar y desconectar de todo lo que está afuera”, indicó en una entrevista a la exseñal del angelito.

En esa línea, aseguró que “mi prioridad es ganar el reality. Yo creo que aquí no me va a ganar ninguna, tendrían que meter a alguien que compita tan fuerte como yo”, recalcó.

Camila se lanza contra sus compañeras

En este contexto, es donde Recabarren no tuvo problemas en dar su sincera opinión sobre sus nuevas compañeras de encierro y lanzar algunas ácidas críticas con respecto a ellas.

En primer lugar, se refirió a Oriana: “No me cae mal, pero siento que ella me tiene miedo, porque soy más alta, y me vio cuando le pegué a Eugenia (Lemos)”, recordó Camila.

Asimismo, la exMiss Chile también tuvo palabras para Gala Caldirola, con quien antes mantenía una amistad y por cosas del destino ahora están distanciadas.

“A Gala, en cambio, la encuentro muy sabelotodo, como que tiene su autoestima bien alta, me gustaría verla más humilde”, comentó sin filtro.

Eso sí, hay personajes que sí le llaman la atención, que tiene ganas de entablar una relación más en profundidad y aprender de ellos mientras esté encerrada en el reality de Canal 13: “Quiero conocer a Gonzalo Egas porque boxea, quiero que me enseñe”, confesó.