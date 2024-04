“Por decisiones de los ejecutivos”: Francisco Kaminski y Camila Andrade congelados en La Red

Congelados hasta nuevo aviso, por lo menos durante una semana. Así estarían los animadores Francisco Kaminski y Camila Andrade en el canal La Red, luego de darse a conocer el supuesto affaire que habrían tenido, lo que generó el quiebre matrimonial de siete años con Carla Jara.

Así lo dieron a conocer en el programa Que te lo digo de Zona Latina, indicando que la dupla no se presentó a grabar el espacio La Caja de Pandora, el cual quedó a cargo de la periodista Marilyn Pérez.

La información la entregó el periodista Sergio Rojas, señalando que Kaminski también habría quedado congelado de Radio Corazón.

Sin embargo, el propio Francisco se comunicó con QTLD y aseguró que fue él quien solicitó un permiso de siete días para ausentarse de sus trabajos, con el fin de despejar la mente y buscar un lugar donde vivir de manera definitiva, tras dejar, hace tres semanas atrás, la casa que compartía con Jara.

“Eso no es así Sergio, yo pedí una semanas para poder organizarme, ocupar un departamento, a pesar de que yo me fui de mi casa hace unas tres semanas, estoy buscando ya una cosa definitiva así que yo pedí una semana libre en la radio y también una semana libre en Caja de Pandora y me imagino, uno nunca sabe si lo van a echar o no, pero fue bien acogido en ambos lados”, indicó en un mensaje vía Whatsapp.

Kaminski confirma congelamiento en La Red

De igual forma, otra fuente indicó a Sergio Rojas que los animadores “no vinieron a grabar esta semana”, dando cuenta que había sido por una ausencia de ellos y no producto de una autorización.

Finalmente, en otro mensaje Kaminski le confirmó a Rojas que “ni ella (Camila Andrade) ni yo vamos esta semana. No vamos por decisiones de los ejecutivos”, indicó, dando cuenta que, al menos, por una semana, fueron congelados.