Sabrina Sosa comparte su gran aspiración en el medio televisivo chileno

Arribó como modelo a Chile y, poco a poco, Sabrina Sosa se abre camino en el rol de animadora televisiva.

En este momento se encuentra participando del programa “Estilo Chic”, pero confiesa que sus aspiraciones se encumbran mucho más alto.

Así lo deja en claro en conversación con Página 7, al indicar que “ya es el quinto año mío en el programa. Es algo que me ha hecho crecer bastante”.

“Es un proyecto que le tengo mucho cariño, ya que el formato va con mi estilo de vida, además me gusta el equipo con el que trabajo”, añadió.

En este sentido, valoró que como el espacio no aborda “temas de contingencia grave, hace que podamos entretener, pero también provoca ese efecto en nosotros”.

“Me fascina mi trabajo”

Sobre los nuevo proyectos que enfrenta este año, Sabrina revela que se encuentra abocada a los estudios como actividad complementaria. “En enero comencé un diplomado de coaching profesional en una universidad chilena, que lo está haciendo en conjunto con una escuela de coaching”, comentó.

“La verdad es que siempre trato de hacer cursos o aprender cosas nuevas para que la mente se mantenga activa. Este diplomado es un poco más intenso y descubrí algo que me encanta: me tiene contenta, muy enfocada, creciendo un montón y abriendo nuevas posibilidades. Lo hice inicialmente para seguir creciendo en la comunicación, pero veo que me gusto más allá de eso”, agregacon respecto a sus estudios.

Asimismo, le otorga gran valor a los trabajos fuera de la pantalla chica, como la animación de festivales. “Me fui afianzando en los últimos dos veranos. Trabajo en eventos municipales, grandes. Que me elijan año a año me pone feliz porque me fascina mi trabajo, me encanta hacerlo, me hace sentir plena”, asegura la trasandina.

Pero Sabrina Sosa quiere ir más allá y comparte su gran sueño en la televisión: “Me encantaría animar en televisión abierta. Me he preparado mucho en mi vida, nunca suelo hablar de lo que sé y no, pero desde chica mi sueño siempre fue la tele, modelo, me imaginaba full pasarela”.

“Ya en la adolescencia soñé con la televisión. Mis sueños los tomo por cumplido, si me muero mañana, siento que estoy realizada”, enfatizó.