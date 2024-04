Esperado momento en “Juego de Ilusiones”: El ajuste de cuentas que sostendrán Valentina y Martín

Un esperado momento sucederá en “Juego de Ilusiones”, el cual podría significar un punto de inflexión en la historia, con un posible golpe de timón en el futuro de algunos personajes.

Valentina y Martín sostendrán un ajuste de cuentas, tras una serie de verdades omitidas y puñaladas por la espalda, en el capítulo 311 de la teleserie diurna, al cual accedió Página 7 a través de Mega Go.

Cabe recordar que, en episodio anteriores, el rol de Camila Hirane se enteró de su origen criminal, al ser hija de un matrimonio que fue arrestado en una redada policial en el sur del país y que hoy su hermana biológica, de quien recién se viene enterando de su existencia, es la peligrosa Alana Rumián, reclusa en la cárcel El Faro.

Martín, en calidad de cómplice de la joven, nunca le contó de esta verdad y, más aún, se la ocultó, motivo por la que Valentina se sintió profundamente traicionada.

“¿Por qué confiaste en ese detective antes que en mí?”

En ese contexto, el director del centro penitenciario femenino acude al departamento de la inversionista y la encara por haber realizado una visita al rol de Dayana Amigo en la cárcel.

“Yo habría puesto las manos al fuego por ti, y hoy me di cuenta que no solamente me las habría quemado, sino que me habría quemado completo”, inicia sus descargos.

“¿Por qué confiaste en ese detective antes que en mí? Vi que recurriste a él, para visitar a esa criminal”, le reclama, notoriamente afectado.

Pero Martín nunca imagina la respuesta de su excómplice: “Cuando dices criminal a quién te refieres, ¿a Alana? ¿A mi hermana?”.

A continuación, la mujer le relata que ya está al tanto sobre su origen y el vínculo con Alana, así como que él ocultó los archivos que confirmaban esa verdad.

Entonces, el personaje de Carlos Díaz formula una respuesta con la que Valentina queda totalmente desconcertada.

“¿Por qué no me preguntaste antes a mí? (...) Desde que tú tienes tres años lo único que he hecho es protegerte”, manifestó.