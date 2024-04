¿Le gusta que le digan “Luli”?: Nicole Moreno recordó su mediático pasado farandulero

Una de las mujeres emblemáticas de la farándula de la primera década del siglo XXI fue Nicole Moreno, conocida en esos años como “Luli”. Ella entregó diversos momentos icónicos como su aquadance, su reacción a un temblor, “el jugo de naranja”, su amenaza de demanda, su hablar cantadito, entre otros.

Su vida dio un giro en 180 grados, se alejó del mundo del espectáculo y comenzó a enfocarse en el deporte. Ella empezó a entrenar disciplinadamente, preocupándose de sus rutinas y su nutrición, incluso llegó a ganar diversos concursos internacionales de modelaje fitness.

En su aparición durante el matinal “Sabores” recordó este periodo de transición, “del 2015 quise realizar un cambio en mi carrera profesional, ahí comencé con el deporte, la vida saludable, el bienestar, con cosas que de verdad amo y llenan mi corazoncito”, partió.

El animador Pablo Candia le consultó si es que la recordada portada de la revista Paula la cual protagonizó fue el gran término de su era farandulera, y Nicole señaló que “más bien fue dosificando mis apariciones en televisión en ese momento, ya había salido como Reina de Viña del Mar en 2016, para mí fue un honor”

“Posteriormente, salió la portada y de ahí en adelante se comenzaron a hablar cosas positivas de mí porque yo me cuidaba, hice el cambio y era lo que busca y quería”, continuó.

¿Le molesta que le digan “Luli”?

Con respecto a su portada de Paula, la cual mantiene enmarcada en su casa, Moreno confesó que significa mucho para ella porque representa la mujer que realmente es. “Una mujer seria, empoderada, concentrada con los objetivos, enfocada, esa soy yo (...) Me llena de orgullo”, agregó.

Al hablar de “Luli”, la campeona fitness dijo que “era un personaje que adoro y le tengo mucho aprecio. Me brindó bastante satisfacciones, sin embargo, ahora puedo estar ligada a la moda y al deporte”.

Ella fue consultada si es que le molesta que le digan “Luli”, y ella partió diciendo que “depende de quién” y soltó una risa. Al elaborar más la idea, Nicole dijo que “hay gente tan desubicada, cercana a mí me refiero, que me han dicho L-U-L-I, cierta persona me dijo eso y me molestó”.

“Pero, la gente en la calle, mall, supermercado, en los lugares que yo sitúo habitualmente y que me digan ‘Luli’, siento que hay un recuerdo lindo y cariño. No me molesta, pero mi gente cercana que yo aprecio, respeto y adoro, (que me digan) Nicole”, cerró.