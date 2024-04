“No hagai más...”: Karen Paola le entregó un particular consejo a Pamela Díaz sobre su carrera

La cantante Karen Paola estuvo presente en el último capítulo de “Sin Editar”, animado por su amiga y conocida chica reality, Pamela Díaz. La Fiera resurgió con todo en la farándula tras su mediático paso por el encierro, “Tierra Brava”, y por esto le consultó a la cantante si es que ella ingresaría a un reality.

La respuesta de Karen Bejarano fue tajante e instantánea: “ni cagando”. En esa misma línea, la cantante agregó “yo te veo a ti... ¿Por qué entrai en esas hueas? ¿Quién te manda?”. Pamela Díaz entre risas respondió que “por dinero. Amiga, a mí me encanta, lo paso increíble”, y Karen le aconsejó: “no hagai más hueona”.

“Tener que lidiar, imagínate en el de ahora tener que lidiar con la Oriana”, le comentó Karen, y Pamela respondió “feliz, me encantaría. Me gusta la gente loca, lo disfruto, lo puedo bloquear. Ella podría estar (gritando) tres horas, y yo la miro nomás, me encanta”.

Karen Paola le consultó desde qué momento le comenzó a pasar eso, y la Fiera contestó que “siempre en los realities he sido así. Si me molesta, obviamente exploto, pero en lo general no. Mientras no me toquen, si tú me tocas yo salto, pero si no me tocai, me dalo mismo”.

¿Quiere entrar a otro reality?

Anteriormente, durante la participación de Pamela Díaz en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, ella confesó sus ganas de seguir su carrera en la telerrealidad. “Me encantaría cumplir un sueño, que creo que lo voy a hacer en algún momento. Me encantaría entrar a un reality donde no me conozca nadie en otro país y sin privilegios”, partió

“Que nadie sepa quién soy, ser una más y darme cuenta si de verdad soy La Fiera (...) Ya tengo estudiado más o menos lo que quiero hacer en un reality. Manejarme en el docu para mí es muy fácil”, cerró.