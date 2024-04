Después de 10 años: Luz Jiménez regresa a la televisión en nueva versión de ‘El Señor de la Querencia’

La reconocida actriz Luz Jiménez está de regreso en la pantalla chica después de una década de ausencia. Según informa el portal Reyes del Drama, la veterana intérprete de 89 años se unirá al elenco del remake de ‘El Señor de la Querencia’.

En esta nueva versión, Jiménez dará vida al personaje de Bernarda Leiva, un rol que en la versión original fue interpretado por la fallecida actriz Maite Fernández en 2010.

Aunque aún no se ha revelado el elenco completo, se espera que a Luz Jiménez se le unan destacados actores como Alejandro Trejo y Paulina Hunt, según reporta el mencionado medio.

La última participación televisiva de Jiménez fue en 2014, en la serie ‘Las dos Carolinas’, donde encarnó el papel de Rosa Bahamondes. Sin embargo, durante estos últimos años, la actriz no ha dejado de trabajar en la actuación, participando en diversas obras teatrales, incluyendo ‘Historia de amor para un alma vieja’, junto a Eduardo Barril.

Sus trabajos en cine

Además de su incursión en el teatro, Jiménez ha mantenido su presencia en la industria cinematográfica, participando en varias películas, entre ellas ‘La memoria de mi padre’ y ‘Mis hermanos sueñan despiertos’, consolidando así una trayectoria versátil y destacada.

En reconocimiento a su extensa carrera, en 2022, los Premios Caleuche le otorgaron el galardón a la “Trayectoria”, resaltando su contribución al mundo del entretenimiento.

“Gracias, gracias, gracias. Nunca me imaginé esto, yo no quería venir, pero esto nunca me lo imaginé. Les doy las gracias, he sido muy feliz”, partió diciendo la actriz al recibir el Premio Caleuche.

“Mientras veía pasar lo que todos hemos visto, yo me acordaba de muchas series, teleseries, historias, películas, y la verdad es que yo he sido muy feliz. Y a todos los que están aquí, a todos, a todos los que me han ayudado, acompañado, dirigido, a todos les doy las gracias”, expresó en aquella oportunidad.

Es importante destacar que Luz Jiménez fue una de las figuras clave en el área dramática de TVN, siendo uno de los pilares de la época dorada de las teleseries de dicho canal bajo la dirección de Vicente Sabatini. Su regreso a la televisión promete ser un hito emocionante para los amantes del drama televisivo.