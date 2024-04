El sentido mensaje que Daniela Castro le dedicó a Canelo luego que capataz de Tierra Brava confirmara su deceso: “Mi principito”

Daniela Castro publicó en redes sociales un sentido mensaje para el perro Canelo, de quien esta jornada el capataz de “Tierra Brava”, José Miguel Gutiérrez, confirmó su deceso.

“Este es el video, por lejos, más difícil que me ha tocado hacer. Les quiero contar una información que para mí y como familia es súper difícil, hasta el día de hoy. Canelo falleció el 27 de febrero de 2024. Y todos a lo mejor se preguntan: ‘¿Por qué no lo contaste antes?’. Créanme que para mí y mi familia ha sido súper difícil, tener que procesar y vivir con la información, pero llega un minuto que uno ya no puede más”, contó Gutiérrez en sus plataformas digitales.

El duelo de Daniela Castro

Tras conocerse la información, la ganadora de “Masterchef”, quien en el encierro del reality de Canal 13 fue la que más conectó con el perro debido a su reconocido amor por los canes, no tardó demasiado en comentar del hecho en sus redes sociales.

Lo hizo a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde junto a una fotografía de Canelo, le dedicó en sentido mensaje donde evidenció la gran tristeza que le produjo su muerte.

“Mi principito Canelo. Estás con Guapo y Rey en el cielo de los peyis”, escribió la influencer, quien no dudó en agradecerle al animal “por tu cariño, mordidas y besos”.

“Fuiste un gran apoyo para mí y sé que todo pasa por algo”, concluyó Castro, quien en su momento se vio enfrentada en una mediática polémica con una marca de comida de perros para conocer quién se quedaría con el can.

La publicación de Daniela Castro. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Canelo lo tiene el capataz. Es que Master dog (marca auspiciadora) no me lo quería pasar. Querían que alguien estuviera subiendo contenido (a las redes), pero uno no va a subir las cosas gratis”, contó Daniela en el streaming #SinEditar de Pamela Díaz, donde enfatizó que a la marca de alimento canino “les daba lo mismo que Canelo me quiera a mí”.

“Yo quería al perro, no a Master dog. Pero Canelo viene con Master dog y a Master dog les daba lo mismo que Canelo me quiera a mí”, explicó.