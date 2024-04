Melina Noto comenta si aceptaría entrar a un reality: “Uno nunca tiene que cerrar las puertas”

Recién iniciadas las grabaciones de “¿Ganar o Servir?”, Melina Noto se refirió a la posibilidad de ingresar a un reality show, instancia que le resulta cercana.

Cabe recordar que su pareja, Pangal Andrade, ya se encuentra en Perú en el encierro del formato de telerrealidad de Canal 13.

La periodista entregó su postura acerca de su eventual ingreso a un porgrama de estas características, en conversación con Página 7.

En este sentido, adquiere especial interés la advertencia que le realizara Melina a Pangal al enterarse de que entraría al espacio conducido por Sergio Lagos y Karla Constant. El deportista extremo contó, en entrevista con Pamela Díaz, que “me dijo: ‘Si la cagas, chao (…) Para la casa’. Me lo dejaron clarito (…) Está bien, tiene razón. ¿Qué le voy a decir? Igual, no sé, hay que ponerse en la situación…”.

¿Veremos a Melina Noto en un reality?

Aunque la comunicadora se encuentra concentrada en sus proyectos personales, no se cierra por completo a la posibilidad de que a futuro participe en este tipo de formatos.

“Mi pareja está en un reality, pero la verdad es que yo no soy muy afín al formato de los realities. En este momento digo que no, pero uno nunca tiene que cerrar las puertas a nada”, dejó en claro.

Al respecto, la notera de TNT Sports advirtió que “uno nunca sabe qué te depara el futuro, y en dónde vas a estar de acá a un par de años más, así que tal vez hay un reality de no sé, supervivencia al desnudo, que me encantaría hacer algo así, pero hoy digo que no soy muy afín al formato reality”.

“Me gustaría tal vez hacer un programa de viajes, quizás más extremo, pero siempre ligado al deporte, a lo outdoor, pero no sé si el reality es el formato en el que yo me vería más favorecida, porque la verdad es que tengo una personalidad bien fuerte”, confesó entre risas.