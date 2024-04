“Fue shockeante”: Nicolás Solabarrieta recordó el momento en que se enteró de la reconciliación de sus padres estando en el reality

Fue durante noviembre de 2023 que los rumores de distanciamiento entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta acaparaban las portadas de los medios nacionales. Si bien, ninguno confirmaba el quiebre matrimonial, bastaron unas semanas para que el periodista deportivo abordara la situación al panelista de Zona de Estrellas “Manu González”.

“Te puedo asegurar que yo no me distancié de mi esposa por temas de mujeres ni de infidelidades”, le dijo al periodista de espectáculos.

Sin embargo, y de manera inesperada, tras pasar un tiempo separados, el matrimonio volvió y comenzó a ser visto juntos en redes sociales.

Cómo se enteró Nicolás de la reconciliación de sus padres

Mientras Ivette y Fernando retomaban su relación, uno de sus hijos, Nicolás Solabarrieta, se encontraba en el reality del 13, Tierra Brava, por lo que no estaba al tanto de la situación.

Sin embargo, según pudieron ver los seguidores del programa, Nicolás se enteró de la gran noticia en medio de una actividad en el reality. Así mismo lo relató él en Podemos Hablar, el programa que visitó este viernes junto a su padre.

El joven confesó que se enteró de la reconciliación de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta mientras estuvo encerrado y que tuvo que medir su reacción ante la noticia.

“Yo estaba completamente desinformado de lo que pasaba”, sinceró el ex participante de Tierra Brava, quien permaneció en el encierro por varios meses.

“Hicimos una actividad en el segundo piso y se hablaba de ciertas noticias, y al último una noticia para Nicolás: “Triunfó el amor, Ivette y Fernando se reconcilian”. Y yo no sabía nada de mis viejos en 3 meses. Yo me había ido (al reality) con ellos separados, uno en el departamento y mi vieja en la casa”, recordó el hijo de la conocida pareja.

“Yo no iba a exponer la relación de ellos porque no me corresponde, es su matrimonio y yo no iba a hablar de eso en el reality, cuando me lo preguntaban yo me hacía el boludo, como se dice”, afirmó.

Respecto a cómo tomó la noticia, Solabarrieta aseguró que: “Fue lindo pero fue shockeante. Era una información que no me esperaba, porque yo me había ido con una foto, que era nada que ver con lo que salió después”.

“Yo me hubiese esperado una noticia de esa envergadura estando con mis hermanos, o con mi mejor amigo de toda la vida, no dentro del reality, donde estabas 24/7 siendo grabado. Entonces tuve que medir mucho mi reacción respecto a eso porque la verdad es que yo sí me quería quebrar y por ese contexto no lo pude hacer”, añadió.

Finalmente sostuvo que pese a todo para él lo más importante es que sus padres “estén bien” y “estén felices”, ya sea juntos o separados.

Cabe destacar que durante la emisión de la actividad, se pudo ver a un Nicolás muy emocionado con la noticia, pero también fue claro en manifestar que no se iba a referir a un tema tan personal.

“Hay cosas que son muy personales, que vienen pasando desde hace mucho tiempo, mi viejo lo ha dicho en televisión. Siempre los voy a querer y a respetar, pero los problemas de pareja que tengan son cosas de ellos, siempre me he tratado de mantener al margen, apoyándolos a ambos. Es lindo leerlo y saber que están bien, pero sinceramente no quiero hablar del tema”, dijo Nico en esa instancia.