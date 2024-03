“Estuve casi 4 meses fuera”: Fernando Solabarrieta se sinceró sobre su última crisis matrimonial con Ivette Vergara

Estos últimos años no han sido fáciles para el matrimonio entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. Esto comenzó después del accidente automovilístico del periodista deportivo en las Fiestas Patrias de 2022, luego él fue a rehabilitación para tratar sus adicciones a principios de 2023, lo cual confesó en octubre del año pasado.

Por esa misma época los rumores de su separación se intensificaron, y aseguraron que Fernando estaría viviendo en un departamento alejado de su esposa. Él se comunicó con el programa “Zona de estrellas” para señalar que su quiebre no se debió a infidelidades, sino a problemas en la relación. El mismo espacio confirmó su reconciliación a los días.

Es más, su hijo Nicolás Solabarrieta se enteró de la reconciliación de sus padres mientras estaba en “Tierra Brava” tras mostrarle una portada de esta buena nueva. “Hay cosas que son muy personales, que vienen pasando desde hace mucho tiempo, mi viejo lo ha dicho en televisión”, comenzó el joven.

“Siempre los voy a querer y a respetar, pero los problemas de pareja que tengan son cosas de ellos, siempre me he tratado de mantener al margen, apoyándolos a ambos. Es lindo leerlo y saber que están bien”, agregó.

Su última crisis

Fernando Solabarrieta se sentó junto a Kike Morandé para una entrevista en su programa de Youtube, “Morandé te ve”. En este espacio adelantó el programa deportivo radial que tendrá con su esposa, Ivette Vergara, el cual comienza el 25 de marzo en Radio Metro. Por esto fue consultado si es que siempre se han llevado así de bien.

“Como todo buen matrimonio, hemos tenido dificultades también. Me han echado (de la casa) una cantidad de veces, debo tener el récord del mundo de la cantidad de veces que me han echado de la casa. Debo andar por ahí contigo...”, comenzó bromeando.

El relator deportivo contó las palabras que una vez le dijo su padre acerca de las relaciones de pareja. “Me dijo ‘cuando te eche, no te vayas a menos que te quieras ir, porque después se les pasa. Si no duermes en su cama, duerme en otra cama, pero a los tres días se le pasa’”, reveló.

A propósito de esto, Fernando se refirió a la última vez que fue echado de la casa, la cual tuvo un tinte más definitivo. “Una vez me echaron, y me fui. Estuve tres meses fuera, fue el año pasado. Estuve casi 4 meses fuera, viviendo en un departamento”, contó.

“Te aburriste como ostra... no es lo mismo salir a joder que vivir jodiendo”, señaló Kike, lo que fue concedido por Solabarrieta, “sí, de hecho casi no salí. Igual no lo pasé mal”, cerró.