La radical decisión de Melina Noto tras ingreso de Pangal a “¿Ganar o Servir?”: “Uno no sabe...”

Trascurrida menos de una semana del viaje a Perú de Pangal Andrade, para iniciar las grabaciones de “¿Ganar o Servir?”, y su polola, Melina Noto, ya ha sentido fuerte la distancia y admite que se encuentra en un terreno inicierto.

La trasandina reconoció que, al momento de enterarse del nuevo desafío televisivo de su pareja, el cual se prolongaría por dos meses, “se le apretó la guata”. Le señaló que mantendría su confianza en él, pero con la siguiente advertencia: “estamos poniendo a prueba todo lo que hemos construido”, de acuerdo con lo que contó la periodista a LUN.

Melina aclaró que sin Pangal en Chile se quedó sola y, debido a éso, “ha sido duro”. La situación empeora considerando que el programa se transmitirá con desfase, dado que, según aseguró, no sabrá “su pensamiento sobre la relación y con respecto a todo” en tiempo real.

“Uno no puede dar las cosas por sentado”

Al respecto, la notera de TNT Sports entregó una sincera reflexión sobre sus sensaciones: “Hoy en día te puedo decir que estoy muy enamorada, pero pasan dos meses de encierro y uno no sabe cómo se va a desarrollar la situación. Si bien hoy creo firmemente que no va a pasar nada, tampoco sabés...”.

La también modelo confesó que no quiere ver el programa cuando inicien sus transmisiones por la señal abierta de Canal 13.

“Uno no puede dar las cosas por sentado y lo más difícil va a ser no verlo en directo y no ver cómo está evolucionando todo”, argumentó.

“Creo que no lo voy a ver (el reality). Prefiero que lo vean mis amigas y que ellas me cuenten lo más importante”, indicó.

La modelo argentina y exchica reality Aylén Milla, amiga de la comunicadora, le hizo la misma recomendación: “Le dije a Meli de forma súper clara: ‘no lo mires’. Simplemente que no lo mire para no enloquecer”.

Aylén la dejó advertida acerca de la manipulación de la que pueden ser objetos los hechos en torno a un reality y que la exposición de los chismes que ocurren al interior del encierro “solo le va a contaminar la cabeza”.