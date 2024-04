Gonzalo Valenzuela sigue en el ojo del huracán: Periodista argentina cuestiona su defensa tras denuncia por abuso

Al parecer las repercusiones contra Gonzalo Valenzuela no dan tregua. Luego de que reflotara una antigua denuncia por abuso sexual contra una mujer tras compartir en una fiesta en Santiago, ahora una periodista argentina puso en duda su desmentido y aseguró que una vez lo vio siendo infiel a su pareja.

Así lo contó en el programa Intrusos de América TV, luego que analizaran la grave acusación que realizó Karla Rocha en su contra y cuestionaran la defensa del actor, quien dijo en una entrevista con Revista Velvet que aparecerían más denuncias, porque las mujeres “inventaban”.

“Yo le veía en el Faena. Yo lo vi a él y a (Benjamín) Vicuña. A los dos los vi en el Faena cuando estaban en pareja y les estaban siendo infiel a sus mujeres. Y después salían a decir que le inventábamos romances. Perdóname, yo te vi amigo”, señaló.

Con esto, quiso explicar que “él está diciendo que en Argentina le inventaron romances. No estoy diciendo porque él haya sido infiel en Argentina, en Chile haya cometido un ilícito. Lo que digo es, si vos vas a justificarte de esta denuncia diciendo que te inventaban historias con mujeres...acá nadie te inventó nada, te vimos. Amigas estuvieron con él”, recalcó.

La denuncia contra Valenzuela

El año 2023, Karla Rocha -hija de Gerardo Rocha, fundador de la Universidad Santo Tomás, quien falleció el año 2008 tras un crimen pasional en El Quisco- denunció al actor Gonzalo Valenzuela de haberle realizado tocaciones en sus partes íntimas, tras compartir en una casa de la comuna de Recoleta.

Valenzuela, en tanto, dijo que “(La denuncia) está donde tiene que estar, que es en manos de la justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado...De que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo, porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”, se defendió.