“Estoy remediando todo, dando cara con cosas que ni debería”: Marcianeke mostró las condiciones que dejó la vivienda que arrendaba

Marcianeke estuvo en el matinal “Contigo en la mañana” para mostrar cómo quedó su vivienda tras conflictos con los arrendatarios por no pago.

Cabe recordar que hace un par de días se dio a conocer la noticia de que el cantante urbano estaba teniendo problemas con los dueños del inmueble, quienes aseguraron que tenía una deuda de aproximadamente $14 millones y también lo acusaron de daños que fueron avaluados por el arrendador en $39 millones.

En este contexto, fue donde el propietario llegó hasta el recinto para echar al artista, amenazándolo con armas de fuego.

Sobre esto, el cantante expresó: ““El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos (...) Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cagó (sic) con una cantidad bastante grande de plata, luego que pasó eso me pasó todas las deudas que debe. Él me dejó todas las deudas para que las pague yo”, manifestó en el matinal de CHV hace un par de días y aseguró que todo había sido pagado.

¿Cómo quedó la vivienda?

Ahora, Marcianeke mostró con lujo y detalle los arreglos que le hizo a la vivienda puesto que la tendrá que entregar durante las próximas horas.

“Estamos entregando la casa en buenas condiciones, desmintiendo todo lo malo que habló el caballero”, expuso en el programa, afirmando que “está todo al día y con todas las cuentas pagadas”.

Inclusive, Matías -su nombre real- contó que realizó reparaciones de instalaciones que ya estaban dañadas cuando llegó a vivir a dicho domicilio, entre ellos piscina, baños, entre otros, revelando que la suma por los arreglos fue de $5 millones y no el monto que había indicado el arrendador.

Por otro lado, el intérprete explicó que él no podrá estar presente cuando tenga que entregar la vivienda, puesto que existe una orden de alejamientos contra el arrendador debido a las agresiones denunciadas.

“Además se le está haciendo una denuncia por agredir verbalmente a una mujer, sin contar maltrato animal también”, manifestó.

“El que estuvo mal nunca fui yo, y aquí estoy remediando todo, dando cara con cosas que ni debería”, cerró Marcianeke en “Contigo en la mañana”.