“¡No me dejan preguntar!”: Francisco Reyes se enojó con sus compañeros del jurado en Got Talent

El reconocido actor Francisco Reyes causó revuelo en el último episodio de Got Talent Chile (CHV) al expresar su malestar con sus compañeros del jurado, Antonio Vodanovic, Leonor Varela y Diana Bolocco, debido a lo que él percibió como interrupciones constantes mientras interactuaba con un participante del programa.

La situación se desencadenó cuando subió al escenario un hombre llamado Carlos Ulloa, un entusiasta busólogo que presentó su extensa colección y sus conocimientos sobre los buses y sus recorridos. Durante su presentación, Ulloa solicitó al conductor Julián Elfenbein que le hiciera diversas preguntas para poner a prueba sus conocimientos.

Sin embargo, la incomodidad surgió cuando, mientras Francisco Reyes intentaba hacer algunas preguntas al participante, tanto Leonor Varela como Diana Bolocco pulsaron sus botones de “X”. Ante esto, el actor expresó su frustración, señalando: “Pero si no me dejan ni preguntar. Ustedes se comieron todo el programa”, lanzó según consigna La Cuarta.

Se fue de su asiento

La situación continuó con comentarios jocosos de parte de los otros miembros del jurado, lo que exacerbó la molestia de Reyes. Tras una breve retirada al escenario para hablar directamente con el participante, el actor regresó a su asiento, evidenciando aún su descontento.

A pesar de los intentos de sus compañeros por restar importancia al incidente, el actor sostuvo que su molestia no se debía simplemente a la broma, sino a la sensación de que no se le permitía participar en la interacción con los concursantes, ya que evidentemente sus compañeras no lo dejaban expresarse ni interactuar con los participantes, lo cual es esencial para poner una buena nota.

La tensión se disipó finalmente cuando Leonor Varela se levantó y ofreció un gesto de reconciliación con un abrazo, demostrando que, a pesar de los momentos de incomodidad, el ambiente en el programa se mantenía en un tono humorístico.