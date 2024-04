“Fuimos amigas por siete años”Fran Maira aborda su distanciamiento con “La Guarén”

La última confirmada en el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o, Servir?”, es Fran Maira conocida por su participación en “Gran Hermano”. Durante una entrevista, la “Oveja reina” abordó varios temas, incluido el quiebre con su exmejor amiga, Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”.

“La Guari” participó en “Tierra Brava” mientras Fran estaba en otro proyecto en CHV, lo que llevó a que, tras su salida de ambos programas, se vieran con menos frecuencia.

Fran destacó las virtudes de “Guarén”, describiéndola como una persona única y talentosa, apreciada por todos. “La conozco mucho, sé que tenía todo para que la amaran, y me pone muy feliz que haya salido tan bien del reality”, afirmó según informó La Cuarta.

Sin embargo, respecto al distanciamiento entre ambas, reveló: “Fuimos amigas por siete años y ahora estamos distanciadas, en etapas muy diferentes de nuestras vidas” . A pesar de ello, Fran expresó su deseo sincero de que “La Guarén” siga adelante y le deseó lo mejor: “Siempre le voy a desear lo mejor, y estoy muy orgullosa de ella. La echo mucho de menos”.

Estas declaraciones muestran una mezcla de nostalgia y madurez en la relación entre Fran Maira y “La Guarén”, evidenciando que aunque estén en caminos separados, el cariño y el respeto perduran.

Confirmada en nuevo reality

Recordemos que este martes, tras ser confirmada en el nuevo reality de Canal 13, la exGran Hermano dijo estar dispuesta a ser 100% ella misma, que va a pasarlo bien y totalmente abierta a tener romances con hombres o mujeres. De esta manera entra de lleno como una de los 16 personajes que participarán en “¿Ganar o Servir?”.

Además, señaló que no buscará caerle bien a nadie. “Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality, con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple. Si antes era z…, ahora soy tres veces más z…”, aseguró Fran Maira.