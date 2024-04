Luis Mateucci confesó estar arrepentido de su affaire con Chama en Tierra Brava: “No dejé las cosas bien claras”

En el más reciente episodio del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, Luis Mateucci, uno de los participantes que continúa en competencia, aseguró que se siente arrepentido de haber confundido las cosas con su compañera de encierro, Alexandra Méndez, también conocida como “La Chama”.

Fue en medio de una actividad dirigida por el animador del espacio Matías Vega que el trasandino se sinceró. La dinámica consistía en que los participantes debían responder preguntas de los televidentes de Tierra Brava.

En ese momento, llegó el turno de Mateucci, y una seguidora del reality le lanzó una pregunta “al hueso”. “¿Te arrepientes de tu relación con ‘La Chama’?”, le consultaron.

“Sí, me arrepiento, pero me arrepiento de haber confundido las cosas con ‘La Chama’”, respondió de entrada el aludido.

Enseguida aclaró que no se arrepiente de su amistad con la venezolana, sino de confundir las cosas con ella. “No de mi relación de partner. Porque yo sentía cosas muy bonitas por la Dany siempre, y acá me olvidé un poco de eso para dejarme llevar y confundí a la Chama, también”, continuó.

“Sí me arrepiento de haber jugado con sus sentimientos. Yo también me echo la culpa de que a veces no dejé las cosas bien claras y confundí. De lo único que me arrepiento es eso”, confesó.

“No me arrepiento de la amistad, porque no tenía nada de malo”, recalcó el trasandino.

Cabe recordar que al inicio del programa, el argentino inició un “romance” con la venezolana. Si bien nunca le pusieron nombre a la relación, se les pudo ver muy cariñosos durante varias semanas. Sin embargo, esto cambió repentinamente con la llegada de Daniela Aránguiz al encierro. Tras el arribo de la exmekano, Mateucci se olvidó de “La Chama” y se la jugó por retomar su relación con Aránguiz.