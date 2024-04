“Debiste haber respetado mi trayectoria”: Paul Vásquez le envía directo mensaje a Luis Slimming tras chiste en Viña

Luego de la bullada controversia entre Paul Vásquez y Luis Slimming, a raíz del chsite que contó Don Comedia sobre él en la reciente edición del Festival de Viña, aún persisten las repercusiones.

Cabe recordar que el humorista que participó en “El Purgatorio”, en dupla con Chiqui Aguayo, sobre el escenario de la Quinta Vergara bromeó sobre el consumo de drogas aludiendo al exintegrante de Dinamita Show. Si bien más adelante le pidió disculpas, estas no fueron bien recibidas por el “Flaco”.

Vásquez es uno de los invitados al programa “Podemos Hablar”, que se emite este viernes en horario prime por las pantallas de Chilevisión, y en la instancia nuevamente se referirá al comentado episodio con su colega, según la información a la que accedió Publimetro.

Una vez que el humorista haga ingreso en el estudio, Julio César Rodríguez le propondrá un ejercicio: imaginarse que el conductor del espacio televisivo es Luis Slimming, para luego descargarse contra él.

“Primero que todo, felicitarte por tu éxito en el Festival de Viña. (Si bien) hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista”, señalará el Flaco en este juego.

“La drogadicción, Luis, es tragedia”

“Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas. Yo creo que cada vez que salgas tú a un escenario, desde ahora que quedó este ‘quilombo’- que ya estoy agotado, me aburro- y cuando salgas al escenario, piensa, mírate y di ‘yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito escarbar’”, en el sentido de buscar humor en las caídas de los pares o gente del ambiente, le aconsejará a la figura de Don Comedia.

En este sentido, Paul Vásquez hará valer sus pergaminos en el humor para enviarle un mensaje a Slimming.

“Luis, debes respetar la vida y, por último, debiste haber respetado mi trayectoria. Yo, en 1996, cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años. Yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción, Luis, es tragedia…”, dejará de manifiesto.

“Tus disculpas no debieron haber sido públicas porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado. Recuerda, además, que tú me acusaste de que yo no tenía sentido del humor, ¿cierto? Pero yo sí tengo sentido del humor, porque recordemos ‘El Purgatorio’, porque otra persona se hubiese levantado y se retira del programa de toda la mierda que le tiraste. Sin embargo, actué y me comporté como un buen invitado, de reírme de todo lo que tú me tiraste”, argumentará Paul.

“Finalmente, el Flaco podrá en duda la sinceridad del arrepentimiento de Don Comedia. “Tú hablas de decir disculpas y en esa me barres con otra mierda, entonces esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír a menos que sea político”, sentenciará.