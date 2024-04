“Duele muchísimo, más aún cuando hay amor”: Carlyn Romero confirmó separación con DrefQuila

La exparticipante de Top Chef Vip, Carlyn Romero, dio a conocer el quiebre en su relación sentimental con el cantante Claudio Montaño, más conocido como DrefQuila, tras casi tres años de amorío, revelando que, a pesar de que lo veía como el hombre de su vida y padre de sus hijos, decidieron tomar caminos separados.

“Tomamos la decisión de preferirnos a nosotros, de tomar el tiempo que teníamos para nuestros sueños y así materializarlos. Hace un mes inició toda esta transición de soltar y aceptar de que nuestros caminos ya no estaban para compartir y para estar juntos”, reveló al diario LUN.

Según reveló la influencer venezolana, quien se ha mostrado bastante nostálgica en sus redes sociales, confesó que “ha sido un proceso muy duro. Dormir con una persona por tanto tiempo y desprenderte de eso de la noche a la mañana, duele muchísimo. Más aún cuando hay amor y admiración por la otra persona”.

Incluso, la exCHV reconoció que se proyectaba con el artista urbano, quien está detrás de los éxitos como Dámelo, A fuego y Antibellakera.

Carlyn Romero confirma quiebre con Drefquila

“Yo me veía teniendo hijos junto a él, nosotros planificamos muchas cosas juntos. Derrumbar todo eso, volver a empezar, iniciar una nueva rutina desde cero siempre da miedo. Él me enseñó mucho, con Claudio aprendí qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en una relación”, destacó.

Carlyn Romero salió a 18 años de Venezuela y se radicó en Ecuador país donde estudió cocina. Actualmente, lleva casi un década en Chile, alcanzando gran notoriedad en redes sociales, sobre todo en Tik Tok, donde cuenta con más de dos dos millones de seguidores, mientras que en Instagram supera los 300 mil.

En su paso por Top Chef Vip, generó algunos anticuerpos con los televidentes, quienes se manifestaron en redes.

“Me hicieron sentir como triste, porque es chimbo que la gente sienta tanto odio y lo refleje tanto en redes sociales de esa forma”, reveló tiempo atrás a Publimetro.