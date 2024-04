“Nunca pensé que iba a llegar tan lejos”: Miguelito habla de su paso por “Tierra Brava” tras ser eliminado por Nicolás Solabarrieta

Una dura competencia enfrentó durante la noche de este miércoles a Nicolás Solabarrieta y Miguelito, tras la cual el comediante exmiembro de Morandé con Compañía quedó eliminado del programa y fuera de la posibilidad de disputar la final del reality show de Canal 13 que termina el próximo domingo 21 de abril.

La permanencia de Miguelito dentro de la casa-hacienda ubicada en Perú no estuvo exenta de polémicas, especialmente por el trato que tuvo con algunas de las participantes, lo que le valió varias críticas, sin embargo, tras ser eliminado del programa y en conversación con Publimetro.cl, el comediante hizo un positivo balance de la experiencia.

Miguelito reconoce que no pensó llegar tan lejos en la competencia

“Estar en ‘Tierra Brava’ fue una experiencia bonita, con altos y bajos, como todo en la vida, con momentos buenos, con momentos gratos, con momentos no muy gratos, es parte de”, indicó Miguelito.

En la oportunidad, también reconoció que pese a todo, no esperaba llegar tan lejos en la competencia, ya que fue eliminado en plena semifinal, a pocos días de que se conozca al ganador de la experiencia.

Miguelito eliminado de Tierra Bravaa El comediante quedó fuera de la disputa por la final del reality show de Canal 13. (Canal 13)

“Me gustó el tema de los realities con competencia, porque no sé si un reality de pura convivencia me gustaría tanto”, aseguró.

En ese sentido, Miguelito apuntó que “cuando entré a ‘Tierra Brava’ lo hice con pocas expectativas y siento que lo hice bien. Creo que tuve fortalezas en todo sentido, en cuanto a la convivencia y en cuanto a las competencias también. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos… espero para la próxima llegar aún más lejos, si es que se da”.

“Para bien o para mal, dejé un legado aquí”

Las declaraciones del comediante y exprotagonista de “Paola y Miguelito” de Mega van en el mismo tono de las que se le escucharon en la despedida tras la dura competencia que enfrentó con Nicolás Solabarrieta, donde además rechazó la opción de quedarse hasta la final añadiendo que “soy una persona competitiva”.

“Para bien o para mal, dejé un legado aquí. Espero haber representado a todas las personas de talla baja, y si en algo les fallé, les pido disculpas a ellos y a mis compañeros. Uno es ser humano y el encierro te saca lo mejor y lo peor”, puntualizó Miguelito en el mensaje final a sus compañeros antes de salir del reality.