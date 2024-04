Vesta Lugg explica sin temor ni complejos por qué no quiere convertirse en madre

La cantante e influencer, de origen canadiense, Vesta Lugg abordó diversos temas en diálogo con la comediante Maly Jorquiera, entre los cuales no estuvo ausente la intención de convertirse en madre.

La voz detrás de la canción “Pastel” fue clara en señalar que no está dentro de sus planes tener hijos y entregó los argumentos de una decisión que, para algunos, puede ser un tanto políticamente incorrecta, en una reciente edición del podcast “Hazte ver”.

La joven fue muy sincera y directa. De hecho, comentó que es una de las consultas que en reiteradas ocasiones le formulan. “Es una de las preguntas más comunes que me hacen como mujer”, admitió.

“No acerca de mis empresas, animales rescatados, mi activisismo. Me pasa que no tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí, sí tengo un instinto muy maternal con mis perros y con mi equipo”, explicó.

Vesta no tuvo problemas en indicar que lisia y llanamente no le atrae incursionar en la maternidad. “No me gustaría quedar embarazada, no me llama verme embarazada. La experiencia de todas mis amigas que han decidido ser mamá y que han pasado por cosas positivas y negativas, las cosas negativas me llaman a no querer tomar esa decisión sobre mi cuerpo”, reconoció.

Tanto Maly Jorquiera, conductora de “Hazte ver”, y la psicóloga que participa en las entrevistas, apoyaron la decisión de Vesta, manifestando que es válido para cualquier mujer escoger si desea ser madre o no.

La opinión independiente y decidida de Vesta

Cabe señalar que la exchica “BKN” se caracteriza por poseer una opinión muy independiente y decidida, como, por ejemplo, cuando hace poco fue cuestionada por su vestuario durante show musical. Durante su presentación Lollapalooza Chile de este año, invitada por el artista Yami Safdie, muchos la objetaron porque se le notaba una parte de cuerpo en la falda.

Vesta, lejos de amilanarse, respondió en un video de TikTok: “De partida, mi órgano reproductivo no tiene nada que ver con mis cuerdas vocales, ni mis pulmones, ni cómo me paro o me bajo del escenario”, argumentó.

“Muchos están hablando de mi órgano reproductivo arriba del escenario y cómo se marca en mi falda, con una connotación negativa y haciendo hincapié particularmente en lo grotesco o lo feo o lo mal que se ve. Pero cuando Trueno se paró arriba del escenario en el Festival de Viña e hizo un gesto para agarrar su órgano reproductivo, en sus pantalones los comentarios eran celebratorios”, añadió la cantante.