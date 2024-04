“Ella tergiversa muchísimo esto”: Camila Andrade reconoce chats con Kaminski pero niega infidelidad como acusó Carla Jara

Camila Andrade desmintió este viernes las versiones que dio anoche Carla Jara, quien en sus redes sociales publicó una serie de mensajes de chat que la conductora de “Caja de Pandora” habría tenido con Francisco Kaminski, y que la exfigura de “Mekano” aseguró fueron los motivos de su separación con el rostro de La Red por infidelidad.

Será esta tarde, en el programa de farándula “Sígueme”, de TV+, donde la mediática animadora asegurará no haber mantenido ningún tipo de romance con Kaminski, como lo señaló Jara.

El desmentido de Camila Andrade a Carla Jara

La conversación la tendrá esta tarde con la panelista Cecilia Gutiérrez, quien dará cuenta en el espacio de espectáculos del desmentido de Andrade a las acusaciones de la exesposa de Kaminski.

“Ella sube dos imágenes. La primera, si te das cuenta, es un comunicado donde resume de muy mala manera, mezclando versiones, tres hechos puntuales: un ‘tqm’, un ‘puedes hablar ahora’ y un ‘escribir a las 2AM’, a través de WhatsApp en nuestro chat (el mío y de Francisco)”, indicó la conductora de “Caja de Pandora”.

“Lo cierto aquí es que ella tergiversa muchísimo esto. El ‘tqm’ es cierto, pero fue porque hablamos puntualmente ese día en la tarde (con Kaminski) por la separación de un amigo que tenemos en común. Le dije si podía hablarle para darle su apoyo, etcétera, y sale al final ese ‘gracias y tqm’”, explicó.

Cuando le contesto, me reconoce que es ella (Carla Jara) quien está escribiendo detrás del celular de él (Francisco Kaminski) — Camila Andrade

“Luego, Francisco me advierte que ella (Jara) vió ese mensaje y fueron peleas, discusiones -porque entiendo que ellos venían muy mal desde hace un tiempo ya-, y me dice que me tiene celos, que en este minuto me odia, etcétera. Que si ella me llegara a hablar no pescara, y ahí le dije: ‘Pero, ¿qué onda pasaba?’. En fin”, proseguirá su relato Andrade, quien recordará el episodio del diálogo que mantuvo de madrugada con Jara en el celular de Kamisnki.

En el programa "Sígueme" fue donde Camila Andrade dio su versión de los mensajes que se escribió por WhatsApp con Francisco Kaminski. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sígueme", del canal TV+.

“Ese mismo día en la noche ella (Jara) me escribe haciéndose pasar por Francisco. Y es efectivo que yo le digo que ‘por qué me habla si le va a ocasionar problemas’, que yo no sabía si hablarle ya -porque él me dijo que me iba a contar sobre cualquier cosa, porque ella quería mandarme mensajes a mi-, y cuando le contesto me reconoce que es ella quien está escribiendo detrás del celular de él. A las dos de la mañana, un sábado en la noche, donde yo estaba carreteando con mis amigas. Por eso también respondo sin problemas”, puntualizó la figura televisiva, quien tras negar haber sido infiel con el animador, le pedirá a Jara publicar todos los mensajes, ya que ellos dejarán en evidencia que nunca hubo nada amoroso con el ahora exmarido de Carla.

“Mi invitación desde ya es a que suba todo el contenido de lo que ella está diciendo. Yo tengo esas conversaciones, con fecha y con mis respuestas de eso que ella dice con muy mala intención”, aseveró.

Mi invitación desde ya es a que (Carla Jara) suba todo el contenido de lo que ella está diciendo — Camila Andrade

Francisco Kaminski y Camila Andrade. Fuente: Instagram @cmiandrade.

“Estoy segura que Francisco Kamiski no fue infiel conmigo y yo estoy segura de que tampoco le fui infiel a mi expareja. Lo demás son juicios morales y personales de cada persona”, finalizó.