“En Brasil me enteré que tú y él...”: Carla Jara revela mensaje que le envió a Camila Andrade el pasado 12 de febrero

Tras la declaración que emitió Camila Andrade descartando haberse entrometido en la relación matrimonial de Francisco Kaminski, Carla Jara decidió filtrar parte de los mensajes que se habrían enviado los excompañeros de La Red, que darían cuenta que sí hubo algo más que amistad, mientras él seguía casado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exMekano y Pelotón, dio a conocer el mensaje que ella le envió a Andrade el pasado 12 de febrero, luego de conocer unas conversaciones que habría tenido con su marido, vía Whatsapp.

“Primero que todo no te tengo celos y menos te odio, no soy una persona que tenga esos sentimientos y celos de qué, soy muy segura de mí, ahora lo que Kami te diga es cosa de él, es parte de la conquista”, reza la misiva.

“Seguro te dijo que estábamos mal y quizás cuántas cosas más, pero a esta altura da lo mismo. Bien raro el tipo de valores que tienes, porque yo jamás le estaría coqueteando a un hombre casado, ni en el lugar de trabajo, ni en un escenario, ni menos de manera privada por IG y WS”, agregó.

“Recuerda que vimos tus mensajes diciéndole que lo querías mucho, ¿Quién quiere a alguien si no tiene ningún tipo de relación? ¿Raro no? si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado. ¿Por qué no pensaste antes de hacer grupitos y juntarse almorzar en que eso podría destruir una familia? ¿Por qué no pensaste antes que tus mensajes le rompían el corazón un niño? espero que el daño que nos has hecho te sirva para que nunca más te metas en un matrimonio”, finalizó Carla Jara.

Historias de Instagram de Carla Jara

Los mensajes de Camila a Kaminski

Jara explicó que fue durante las vacaciones que tenían en familia que se enteró de las conversaciones que tenía su marido con Andrade.

“En Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las dos de la mañana a Francisco, diciéndole ‘¿puedes hablar ahora? avísame’ y los ‘te quiero mucho’, ‘hablamos después’, etc. que tú y él tenían una relación”, publicó.